엄지원, '왕사남' 엄흥도 손녀였다.."영월 엄씨는 다 가족, 엄앵란→엄정화도 다 친척"
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 엄지원이 엄흥도의 후손이라고 밝혀 눈길을 끌었다.
27일 엄지원의 소속사 ABM컴퍼니 측은 공식 SNS에 "나 엄지원.. 엄흥도 선생님 후손 썰 푼다"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.
영상 속 엄지원은 최근 관객 1500만 명을 돌파한 영화 '왕과 사는 남자'를 언급하며 "나 엄흥도 선생님 후손이다. 몰랐냐. 엄씨는 본이 하나라서 다 가족이다"라고 말했다. 이어 "영월 엄씨는 다 친척인 셈"이라며 "엄흥도 선생님 후손이다"라고 거듭 강조했다.
또한 어린 시절을 떠올리며 "어릴 때 '왜 우리 집안엔 유명한 사람이 없어?'라고 물으면 아버지가 '우리는 엄흥도 선생님이 계신다'고 하셨다. 그땐 '엄흥도 선생님이 누구야?'라고 했었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.
이어 그는 "지금은 알고 있다. 단종의 시신을 거두신 분"이라고 설명했다. 그러면서 "우리 아빠는 30대손, 나는 31대손이다"라고 덧붙이며 자부심을 드러냈다.
엄지원은 '왕사남'으로 다시 주목받고 있는 엄흥도에 대해 "많은 사랑을 받게 돼 너무나 감개무량하다. 흥도 할아버지, 저 손녀 엄지원이다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.
또한 그는 영월 엄씨 출신 유명인들도 언급했다. 엄지원은 엄기영, 엄홍길, 엄영수, 엄정화, 엄앵란 등을 거론하며 "모든 엄씨들 파이팅"이라고 응원을 전했다.
한편, 영화 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포를 배경으로, 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종과 그를 맞이한 광천골 마을 사람들의 이야기를 그린 작품이다. 해당 작품은 이날 기준 누적 관객 수 1500만 명을 돌파하며 흥행에 성공했다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.