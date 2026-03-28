엄지원, '왕사남' 엄흥도 손녀였다.."영월 엄씨는 다 가족, 엄앵란→엄정화도 다 친척"

최종수정 2026-03-28 06:51

엄지원, '왕사남' 엄흥도 손녀였다.."영월 엄씨는 다 가족, 엄앵란→엄…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 엄지원이 엄흥도의 후손이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

27일 엄지원의 소속사 ABM컴퍼니 측은 공식 SNS에 "나 엄지원.. 엄흥도 선생님 후손 썰 푼다"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

영상 속 엄지원은 최근 관객 1500만 명을 돌파한 영화 '왕과 사는 남자'를 언급하며 "나 엄흥도 선생님 후손이다. 몰랐냐. 엄씨는 본이 하나라서 다 가족이다"라고 말했다. 이어 "영월 엄씨는 다 친척인 셈"이라며 "엄흥도 선생님 후손이다"라고 거듭 강조했다.

또한 어린 시절을 떠올리며 "어릴 때 '왜 우리 집안엔 유명한 사람이 없어?'라고 물으면 아버지가 '우리는 엄흥도 선생님이 계신다'고 하셨다. 그땐 '엄흥도 선생님이 누구야?'라고 했었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.


엄지원, '왕사남' 엄흥도 손녀였다.."영월 엄씨는 다 가족, 엄앵란→엄…
이어 그는 "지금은 알고 있다. 단종의 시신을 거두신 분"이라고 설명했다. 그러면서 "우리 아빠는 30대손, 나는 31대손이다"라고 덧붙이며 자부심을 드러냈다.

엄지원은 '왕사남'으로 다시 주목받고 있는 엄흥도에 대해 "많은 사랑을 받게 돼 너무나 감개무량하다. 흥도 할아버지, 저 손녀 엄지원이다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

또한 그는 영월 엄씨 출신 유명인들도 언급했다. 엄지원은 엄기영, 엄홍길, 엄영수, 엄정화, 엄앵란 등을 거론하며 "모든 엄씨들 파이팅"이라고 응원을 전했다.

한편, 영화 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포를 배경으로, 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종과 그를 맞이한 광천골 마을 사람들의 이야기를 그린 작품이다. 해당 작품은 이날 기준 누적 관객 수 1500만 명을 돌파하며 흥행에 성공했다.


김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故이상보, 마지막 흔적은 '게시물 없음'…SNS 모든 기록 지우고 떠났다

2.

"故이상보, 하늘서 부모님·누나 만나길"..사망 비보에 가정사 재조명

3.

28기 정숙♥영철, 결혼식 일주일 앞두고 날벼락 "큰 문제 생겨 미치겠다"

4.

권민아, '얼굴 화상' 의료사고 한 달 만에 근황…"피부 돌아왔으면" 간절함

5.

[공식] 故 이상보 사망 원인 비공개 "유가족 요청"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

故이상보, 마지막 흔적은 '게시물 없음'…SNS 모든 기록 지우고 떠났다

2.

"故이상보, 하늘서 부모님·누나 만나길"..사망 비보에 가정사 재조명

3.

28기 정숙♥영철, 결혼식 일주일 앞두고 날벼락 "큰 문제 생겨 미치겠다"

4.

권민아, '얼굴 화상' 의료사고 한 달 만에 근황…"피부 돌아왔으면" 간절함

5.

[공식] 故 이상보 사망 원인 비공개 "유가족 요청"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

"실험 끝" 불펜가니 딱 이호성...ERA 7.94 루키를 왜 개막 엔트리에 넣었을까

2.

이강인 아니고 마자! AT 마드리드, PSG와 협상 무산 대비…토트넘 쿠두스까지 표적→"LEE 유일한 옵션 아냐"

3.

'韓 0-0 무' 덴마크vs'2-1 승' 체코, 홍명보호 월드컵 첫 상대 압축...체코가 더 무난한 상대

4.

'충격' 끊이질 않는 김혜성 트레이드설! "유력한 후보로 떠올라"…수비 능력만으론 기회 없다

5.

손흥민 따라 안 갑니다! '3000억 거절' 살라, 미국 아닌 사우디 선택 가능성…"리그 상징이자 얼굴로 만들 계획"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.