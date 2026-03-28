'임효성과 별거' 45세 슈, '얼굴 시술' 효과 이 정도..붉은기→반전 꿀피부

기사입력 2026-03-28 05:50


'임효성과 별거' 45세 슈, '얼굴 시술' 효과 이 정도..붉은기→반전…

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 S.E.S. 출신 슈가 레이저 시술 후 확 달라진 얼굴을 공개했다.

27일 슈는 자신의 SNS에 셀카를 게재했다.

사진 속 슈는 매끈하고 탄력 넘치는 피부를 자랑해 눈길을 끌었다. 모공과 잔주름까지 완화된 모습으로, 한층 또렷해진 이목구비를 뽐냈다. 맑아진 인상을 더했고, 전체적으로 생기 있는 분위기를 자아냈다.

슈는 최근 레이저 시술 직후, 붉은기 가득한 얼굴 사진을 공개한 바 있다. 슈는 "처음에는 열감을 많이 느끼고 따가웠고 피부가 빨갰다"라고 떠올리기도 했다.

한편 슈는 2010년 농구선수 출신 임효성과 결혼, 슬하에 아들과 쌍둥이 딸을 두고 있다. 도박 논란으로 활동을 중단했던 그는 지난해 개인 유튜브 채널을 개설한 데 이어 사업가로도 활동 중이다.

최근 임효성과 별거 중이라면서 "남편이 저를 차단했다. 집안일로 이야기를 하다가 싸웠다"라고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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