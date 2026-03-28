"장모의 뇌가 들어간 아내?" '닥터신' 정이찬·백서라, 침대 위 돌발 스킨십

TV CHOSUN 주말미니시리즈 '닥터신'(극본 피비(Phoebe, 임성한)/연출 이승훈/제작 티엠이그룹, 씬앤스튜디오)은 K-콘텐츠 경쟁력 분석기관 굿데이터코퍼레이션에서 발표한 화제성 지수 3월 3주차 드라마 TV-OTT 검색반응에서 TOP2에 올라선 데 이어 드라마 검색 이슈 키워드 출연자 부분에서는 정이찬, 백서라, 주세빈, 안우연이 차트를 올킬하며 무서운 상승세를 드러냈다. 또한 OTT 통합 검색 및 콘텐츠 화제성 지표인 키노라이츠 '트렌드 랭킹' 일간, 주간 부문에서 전체 5위에 등극하는 등 화제의 중심에 우뚝 섰다.
지난 방송분에서는 신주신(정이찬 분)이 집도한 '뇌 체인지 수술'의 성공으로 톱배우인 딸 모모(백서라 분)의 모습으로 살아가게 된 현란희(송지인 분)와 이를 받아들이지 못해 혼란스러운 신주신의 극한 대비가 펼쳐져 앞으로의 갈등을 예고했다.
정이찬과 백서라는 28일(오늘) 밤 9시 10분에 방송될 '닥터신' 5회에서 격한 감정이 휘몰아치는 '아찔한 눈빛 대면'으로 충격을 자아낸다. 극 중 신주신이 현란희의 뇌를 지닌 모모를 공주님 안기로 번쩍 들어 침대에 내려놓는 장면. 모모(현란희 뇌)는 놀란 듯 당황하는 표정을 지어 보이고 신주신은 의중을 전혀 알 수 없는 눈빛으로 모모를 응시한다. 두 사람의 눈빛이 심상치 않은 분위기로 격돌하면서, 신주신과 모모(현란희 뇌)가 어떤 사건을 발발시킬지 이목이 집중된다.
그런가 하면 정이찬과 백서라는 '돌발 격렬 눈빛 대면'에서 복잡 미묘한 감정을 고스란히 눈빛에 담아 표현한 동공 연기로 현장을 몰입하게 했다. 두 사람이 금단과 욕망의 감정선을 넘나드는 절체절명의 순간을 섬세하게 표현한 것. 정이찬은 현란희의 뇌를 지녔지만 외양은 모모의 눈코입과 똑같은 모습에 흔들리는 신주신의 심리를 그려냈고, 백서라는 현란희를 탑재하면서 180도 달라진 모모의 면면을 표정과 호흡의 밀도로 구현해 완성도 높은 장면을 탄생시켰다.
제작진은 "뇌 체인지 수술로 인해 사위와 장모라는 관계 변화를 맞은 신주신과 모모의 파격적인 행보가 앞으로의 관전 포인트가 될 것"이라며 "5회부터는 피비(Phoebe) 작가의 전매특허인 센세이션 서사가 폭풍처럼 요동친다. 충격적인 파급력을 선사할 스토리 전개를 지켜봐 달라"라고 밝혔다.
한편 TV CHOSUN 주말미니시리즈 '닥터신'은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다. 5회는 대한민국 국가대표팀 축구 중계 관계로 28일(오늘) 밤 9시 10분에, 6회는 29일(일) 밤 10시 30분에 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.