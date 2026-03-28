'복귀' 이휘재, 중1 쌍둥이子 생각에 오열 "이제 내가 일했으면 좋겠다고" ('불후')[종합]

[스포츠조선 이게은기자] 4년만에 복귀한 개그맨 이휘재가 쌍둥이 아들을 떠올리며 결국 오열했다.
28일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'에서는 '2026 연예계 가왕전'이 전파를 탔다.
김신영&천단비, 랄랄, 문세윤, 개그콘서트 <챗플릭스> 팀, 박준형, 송일국&오만석(뮤지컬 <헤이그> 팀) 등 총 10팀이 출격한 가운데, 이휘재가 4년 만에 얼굴을 드러내 눈길을 끌었다. 그는 "정말 오랜만에 인사드린다. 잘 지냈다고 하면 솔직히 거짓말인 것 같다. 아내, 아이들과 한국을 오가면서 지냈고 개인적으로 많은 생각을 하는 시간이 됐다"라며 근황을 전했다.
이휘재는 노래를 부르기 전, 30여 년만에 무대에 올라가게 됐다면서 최호섭의 '세월이 가면'을 선곡했다고 전했다. 그는 "걱정스럽다. 오랜만의 방송이고 노래를 해야 하니, 3주 전에는 가위에 눌렸다. 꿈에서 노래를 해야 하는데 입이 안 열리기도 했다"라며 중압감을 전했다.
자신을 향한 대중의 강도 높은 비난도 언급했다. 이휘재는 "예상을 한 부분이고, 제작진에게 문자를 드렸다. 너무 폐를 끼치는 것 같아서 안 나와도 괜찮다고 했는데, 고맙게도 큰 힘을 주셨다"라고 말했다. "리허설 때 눈물을 보이셨다"라는 제작진의 말에는 "(제가) 미흡했고 모자랐다. 실수한 것에 대해 자신이 제일 잘 알지 않나. 이제 와서 시간을 되돌릴 수 없는 거니까, 제게 무언가를 맡겨 주시면 최선을 다하는 것밖에 없다는 생각"이라고 밝혔다.
이윽고 무대에 선 그는 객석을 향해 "너무 오랜만에 인사드린다. 감사하고 죄송하다. 여러 감정이 교차한다. 방송국에서 제 이름이 이렇게 다시 띄워질 거라곤..."이라며 말을 잇지 못하고 눈물을 흘렸다. 이어 '세월이 가면'을 열창했다.
MC 신동엽은 이휘재의 노래를 듣고 울컥했다면서 섭외 받았을 당시 어땠냐고 물었고, 이휘재는 "말로 표현할 수 없었다. 또 그런 기회가 올까 싶었다. 아이러니하게 그날이 어머니의 기일이어서, 어머니가 도와주시나 보다 싶었다. 일을 많이 했을 때 일의 소중함을 잘 몰랐던 것 같다. 여의도 오는 길이 너무 좋았고, 동료들을 만나 에너지 받는 것도 너무 좋아서 너무 행복했다"라고 이야기했다.
이휘재는 두 아들 서언, 서준 군의 이야기가 나오자 다시금 눈물을 쏟았다. 그는 "서언, 서준이가 중1이 됐다. 아빠가 뭘 하는지 정확히 아는 나이가 됐다. 제 실수로 쉬게 되는 상황이 생기며 (저에 대해) 알게 됐다. 말은 안 하지만 편지로..."라며 눈물을 쏟았다. 신동엽은 "편지로 아빠 위로해 줬냐"라고 물었고 이휘재는 고개를 끄덕이며 "일을 했으면 좋겠다고 하더라"라고 말했다.
한편 이휘재는 태도 논란을 비롯해 이웃과의 층간 소음, 아내 문정원의 놀이공원 먹튀 의혹과 뒷광고 논란 등 구설수에 올라 2022년 활동을 중단했다.