이하이, ♥도끼와 사실상 열애 인정 "내 남자"→럽스타 속 공개 스킨십 [종합]

기사입력 2026-03-28 20:33


이하이, ♥도끼와 사실상 열애 인정 "내 남자"→럽스타 속 공개 스킨십 …

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 이하이가 래퍼 도끼를 향한 애정을 공개적으로 드러냈다. 특히 이하이가 도끼를 향해 'MY MAN'이라고 표현하면서 사실상 연애 인정한 것이 아니냐는 추측이 쏟아졌다.

이하이는 28일 자신의 SNS를 통해 "내 하나뿐인 DOK2 그리고 808HI, 생일 축하해요!"라면서 이날 생일을 맞은 도끼의 생일을 축하했다.

이어 이하이는 '내 하나뿐인'이라는 단어를 쓰며 공개적으로 애정을 드러내 시선을 집중시켰다. 그러면서 서로를 향한 다정한 눈빛과 스킨십 중인 사진도 공개해 이목을 끌었다.

이하이는 영어로 "긴 여행이었고, 마침내 오늘이 왔다. 내 남자 DOK2 생일 축하해. 그리고 808HI! 이것은 우리의 축하다. 음악을 틀고 우리의 시작을 함께 축하하자"(It's been a long journey, and today is finally here. HBD to MY MAN DOK2 & 808HI! This is our celebration?play the music on and let's celebrate our beginning together)고 적었다. 이 과정에서 이하이는 도끼를 향해 'MY MAN'이라고 표현, 사실상 열애를 인정한 것으로 보인다.


이하이, ♥도끼와 사실상 열애 인정 "내 남자"→럽스타 속 공개 스킨십 …

이하이, ♥도끼와 사실상 열애 인정 "내 남자"→럽스타 속 공개 스킨십 …
한편 이날 웹매거진 '에이치아이피'는 "도끼와 이하이가 열애 소식을 밝혔다. 두 사람은 공동 설립한 레이블 '808 HI RECORDINGS'의 첫 싱글 'You & Me' 발매 소식과 함께 관계를 공식화했다"라고 밝혔다.

이후 디스패치 또한 "도끼와 이하이가 2016년 MBC '무한도전' 콜라보레이션 곡 '처럼'을 발매하며 인연이 시작, 2022년 말부터 교제를 시작했다"고 보도하기도 했다.

이러한 가운데 이하이는 자신의 SNS를 통해 'You & Me'의 발매를 축하하기 위해 라이브 방송을 진행, 이때 도끼도 등장해 시선을 집중시켰다.

이 과정에서 도끼는 이하이에게 다정하게 어깨동무를 한 채 랩을 선보여 눈길을 끌었다. 또한 이하이는 도끼의 생일을 축하하는 등 다정한 분위기를 연출해 시선을 집중시켰다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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