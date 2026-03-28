이하이, ♥도끼와 사실상 열애 인정 "내 남자"→럽스타 속 공개 스킨십 [종합]

|
[스포츠조선 정안지 기자] 가수 이하이가 래퍼 도끼를 향한 애정을 공개적으로 드러냈다. 특히 이하이가 도끼를 향해 'MY MAN'이라고 표현하면서 사실상 연애 인정한 것이 아니냐는 추측이 쏟아졌다.
이하이는 영어로 "긴 여행이었고, 마침내 오늘이 왔다. 내 남자 DOK2 생일 축하해. 그리고 808HI! 이것은 우리의 축하다. 음악을 틀고 우리의 시작을 함께 축하하자"(It's been a long journey, and today is finally here. HBD to MY MAN DOK2 & 808HI! This is our celebration?play the music on and let's celebrate our beginning together)고 적었다. 이 과정에서 이하이는 도끼를 향해 'MY MAN'이라고 표현, 사실상 열애를 인정한 것으로 보인다.
|
|
이러한 가운데 이하이는 자신의 SNS를 통해 'You & Me'의 발매를 축하하기 위해 라이브 방송을 진행, 이때 도끼도 등장해 시선을 집중시켰다.
이 과정에서 도끼는 이하이에게 다정하게 어깨동무를 한 채 랩을 선보여 눈길을 끌었다. 또한 이하이는 도끼의 생일을 축하하는 등 다정한 분위기를 연출해 시선을 집중시켰다.
anjee85@sportschosun.com