'53세' 유재석, '60.5kg' 아이돌 뺨치는 옷 핏...야식 NO+주2회 운동 효과 ('놀뭐')
[스포츠조선 정안지 기자]키가 178cm인 유재석이 60.5kg 몸무게를 공개해 놀라움을 안긴다.
28일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 여사님들로 변장한 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 이용진, 랄랄과 함께 맛있게 먹고 즐겁게 빼는 '먹빼 모임'을 하는 모습이 그려졌다.
이날 유제니로 변신한 유재석은 "맛있으면 0칼로리? 아니다. 우리는 맛있게 먹고 산책도 하면서 또 먹고. 먹고 빼고 안 찌는 거다"라며 '먹빼 모임'의 취지를 설명했다.
이어 유재석은 "맛있는 걸 먹었는데도 집에 돌아갈 때 몸무게는 같아야 한다"며, '체중 실시간 측정' 규칙을 발표했다.
이에 주우재가 가장 먼저 몸무게를 측정, 75kg이었다. 이어 허경환 79.3kg, 이용진 75.7kg, 하하 74.9kg, 랄랄은 77kg이었다.
이어 유재석이 체중계 위에 올라섰고, 그의 몸무게는 60.5kg이었다. 이에 하하는 "신발을 신고도 60kg이 나온다"라면서 놀랐고, 이용진 역시 "뼈 말라다"라며 충격을 받았다. 관리의 대명사로 알려진 유재석은 야식은 피하고, '런닝맨' 등 체력이 필요한 촬영을 위해 현재까지도 꾸준히 운동을 하는 것으로 알려졌다.
이후 유재석은 시장 여사님들의 이목을 집중시킨 몸매로 화제의 중심에 섰다. 시장을 돌아다니던 중 여사님들이 유재석의 아이돌 뺨치는 옷 핏을 포착하고 "왜 이렇게 말랐냐. 저 바지는 어디 거냐"라고 수군댔던 것. 핫핑크 바지도 탐나게 만드는 소화력으로 여사님들의 워너비가 된 유재석은 "내 핏이 괜찮았나 보다"라며 으쓱해 웃음을 안겼다.
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