"MY MAN·LADY" 도끼♥이하이, 5년 열애 인정...럽스타+커플 목걸이 공개

[스포츠조선 정안지 기자] 래퍼 도끼와 가수 이하이가 과감한 스킨십 사진을 공개, 이른바 '럽스타그램'으로 사실상 열애를 인정했다.
이하이는 28일 SNS를 통해 "내 하나뿐인 DOK2 그리고 808HI, 생일 축하해요!"라면서 이날 생일을 맞은 도끼의 생일을 축하했다.
이어 이하이는 영어로도 "긴 여행이었고, 마침내 오늘이 왔다. 내 남자 DOK2 생일 축하해. 그리고 808HI! 이것은 우리의 축하다. 음악을 틀고 우리의 시작을 함께 축하하자"(It's been a long journey, and today is finally here. HBD to MY MAN DOK2♥& 808HI! This is our celebration -- play the music on and let's celebrate our beginning together)라며 도끼의 생일을 축하했다.
이 과정에서 이하이는 도끼를 향해 'MY MAN'이라고 표현하고 '♥'하트 이모티콘을 덧붙이며 사실상 열애를 인정했다
도끼도 "BIG TO MY LADY and HAPPY BORN DAY 2 ME♥"라면서 "모두 잘 듣고 계신가요? 더 많은 노래들 coming soon"이라며 이하이와 과감한 스킨십 등이 담긴 사진을 공유해 눈길을 끌었다. 이때 도끼 역시 이하이를 'MY LADY'라고 표현하고, 같은 디자인의 목걸이를 한 곰 인형 사진을 공개해 눈길을 집중시켰다.
도끼와 이하이는 최근 공동 레이블 '808 HI RECORDINGS'을 설립, 이날 듀엣곡 '유 앤 미'(You & Me) 발매했다.
한편 이날 웹매거진 '에이치아이피'는 "도끼와 이하이가 열애 중이다. 공동 레이블 '808 HI RECORDINGS'의 첫 싱글 '유 앤 미' 발매 소식과 함께 관계를 공식화했다"라고 보도했다.
디스패치 역시 두 사람이 2022년 말부터 교제를 시작해 약 5년째 열애 중이며, 이미 힙합 신에서는 공공연한 사실이라고 보도했다.
이러한 가운데 이하이는 자신의 SNS를 통해 '유 앤 미'의 발매를 축하하기 위해 라이브 방송을 진행, 이때 도끼도 등장해 시선을 집중시켰다.
이 과정에서 도끼는 이하이에게 다정하게 어깨동무를 한 채 랩을 선보여 눈길을 끌었다. 또한 이하이는 도끼의 생일을 축하하는 등 다정한 분위기를 연출해 시선을 집중시켰다.