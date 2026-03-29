백지영, 동업 '애견카페' 1년만 망했다 "수익 0원...변수 많더라" ('백지영')

기사입력 2026-03-29 05:38


백지영, 동업 '애견카페' 1년만 망했다 "수익 0원...변수 많더라" …

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 방송인 백지영이 "과거 1년 반 동안 애견 카페를 했었다"라고 밝혔다.

지난 28일 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 "백지영♥정석원 부부가 한입먹고 기절한 15년 떡볶이 맛집 대공개!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 백지영과 정석원은 지하철을 타고 신사역으로 이동해 셀프 사진관으로 향했다.

이때 두 사람은 인근에 과거 백지영이 운영했던 애견 카페가 있었다는 사실을 떠올리고는 "가보자"면서 발걸음을 옮겼다. 이에 제작진은 "거기가 어디냐"라고 물었고, 정석원은 "아내가 옛날에 운영 했던 애견 카페다"라고 설명해 눈길을 끌었다.


백지영, 동업 '애견카페' 1년만 망했다 "수익 0원...변수 많더라" …
지난 21일 공개된 영상에서 백지영은 '사업은 쇼핑몰밖에 안 해 봤냐'라는 질문에 "15년 전 애견 카페 했었다"라고 밝힌 바 있다.

그는 "아는 언니랑 했다. 나는 일이 많으니까 그 언니가 대부분의 경영을 맡아서 했다. 근데 언니가 아기가 생기면서 미국에 가게 됐다. 그래서 급하게 정리를 했다"라면서 예기치 못한 상황으로 급하게 사업을 정리 한 사실을 털어놨다. 그러면서 백지영은 "애견 카페가 변수가 많다. 추우면 추워서, 더우면 더워서, 방학은 방학이라서 밖으로 나가고, 학기 중에는 애들이 없으니까 잘 안 데리고 나오고. 하여튼 뭘 많이 탄다"라고 밝혔다.

이어 백지영은 '영업은 몇 달 하셨냐'라는 질문에 "1년 반 정도 했다. 수익 못 냈다"라고 솔직하게 털어놨다.

이후 두 사람은 과거 애견 카페가 있던 자리에 도착했다. 백지영은 현재는 고깃집으로 바뀐 모습을 바라보며, 그 시절을 떠올리며 잠시 추억 여행에 빠져 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

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