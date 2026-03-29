윤택, 오늘(29일) 부친상...'유퀴즈' 오열 고백 후 안타까운 소식 [공식]

기사입력 2026-03-29 11:26


윤택, 오늘(29일) 부친상...'유퀴즈' 오열 고백 후 안타까운 소식 …

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 윤택(본명 임윤택)의 부친이 29일 별세했다.

소속사 디씨엘이엔티측은 "윤택 씨의 부친 임종각 님께서 금일 오전 지병으로 투병하시던 중 향년 83세로 별세하셨다"며 "윤택 씨는 현재 큰 슬픔 속에서 가족들과 함께 빈소를 지키고 있다"고 밝혔다.

고인의 빈소는 서울 신촌세브란스병원 장례식장 17호실에 마련되었다. 상주로는 아들 임성택, 임민택, 윤택(본명 임윤택) 씨와 자부 소정화, 김영조 씨 등이 슬픔을 나누고 있다.

윤택은 지난 25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 아버님의 위독한 건강 상태를 언급하며 뜨거운 눈물을 쏟아 시청자들의 가슴을 뭉클하게 한 바 있다. 당시 그는 아버님을 향한 깊은 애정과 함께 마지막까지 곁을 지키고 싶은 아들로서의 간절한 마음을 전해 많은 이들의 응원을 받았다.

디씨엘이엔티 측은 "아티스트가 가족들과 함께 고인의 마지막 가는 길을 정중히 배웅할 수 있도록 배려를 부탁드린다"며 "예정된 스케줄은 관계자들의 양해를 구하고 조정 중이다"라고 덧붙였다.

발인은 오는 3월 31일(화) 오전 07시20분에 엄수될 예정이며, 장지는 충남 당진이다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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