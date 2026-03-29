'장원영 언니' 장다아 "10년 무용했는데 연예계 데뷔? 고1 때부터 배우 꿈꿨다"(주말연석극)

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 아이브 멤버 장원영의 언니이자 배우 장다아가 연기에 대한 남다른 열정을 드러냈다.
28일 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극'에는 "오늘 토크 못 빠져나와.. 유바리토크바리 | 영업 30일차 | 이종원 장다아 김준한 (EN)"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 해당 영상에는 영화 '살목지' 주연 배우 김준한, 이종원과 함께 장다아가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
이날 장다아는 본래 한국무용을 전공했음을 밝히며 연기로 전향하게 된 계기를 솔직하게 털어놨다. 그는 "원래 한국무용을 전공으로 계속했다. 입시를 본격적으로 준비한 건 5학년 때였고, 예중, 예고까지 무용을 했다"고 회상했다.
이어 연기 분야로 눈을 돌린 계기에 대해서는 "마음이 점점 커졌다. 돌이켜보면 영화와 드라마를 보는 게 취미였다. 고등학교 때는 같은 작품을 반복해서 보며 기억나는 장면을 따라하고 집에서 찍어보는 게 취미가 됐다. 그때부터 '졸업 후 연기를 시작해야겠다'라는 마음을 먹었다. 고등학교 1~2학년 무렵이었다"고 밝혔다.
2024년 티빙 드라마 '피라미드 게임'로 데뷔한 장다아는 첫 촬영에 대한 설렘도 전했다. 그는 "테스트 촬영도 생생히 기억난다. 날씨도 엄청 더웠고 야외 촬영이었는데, 설레고 재미있었다"고 말했다. 이어 "본 촬영은 더 즐거웠다. 좋은 작품에서 매력적인 캐릭터를 연기할 수 있다는 것이 감사했고 기대도 됐다. 촬영장에 가는 자체가 너무 재밌었다"고 덧붙였다.
이에 출연진들은 장다아의 밝고 긍정적인 연기 열정에 감탄하며 "정말 긍정적이다"라고 칭찬을 아끼지 않았다.
9한편 2001년생인 장다아는 아이브 장원영의 친언니로 유명하다. 그는 서울예술고등학교에서 한국무용을 전공했으며, 이화여자대학교 체육과학부 글로벌스포츠산업을 전공한 것으로 알려졌다.