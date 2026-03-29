"갤럭시 쓰는 男 싫다"던 프리지아, S26 울트라 '내돈내산' 반전

기사입력 2026-03-29 16:55


"갤럭시 쓰는 男 싫다"던 프리지아, S26 울트라 '내돈내산' 반전

"갤럭시 쓰는 男 싫다"던 프리지아, S26 울트라 '내돈내산' 반전

[스포츠조선 김준석 기자] 크리에이터 프리지아가 과거 '갤럭시 폄하 발언' 논란 이후 직접 제품을 구매해 사용하는 모습을 공개하며 관심이 쏠리고 있다.

프리지아는 29일 자신의 유튜브 채널을 통해 삼성전자 갤럭시 S26 울트라로 촬영한 사진을 선공개했다.

이어 이날 오후 6시에는 해당 모델을 직접 구매하고 실사용하는 과정을 담은 영상을 공개할 예정이다.

앞서 프리지아는 "남자친구가 갤럭시를 쓰면 싫다"는 발언으로 논란에 휩싸인 바 있다.

당시 그는 "그 폰으로 나를 찍어준다고 생각하면 너무 짜증난다"며 아이폰에 대한 강한 선호를 드러냈고, 갤럭시를 사용해본 적도 없다고 밝혀 비판을 받았다.

해당 발언 이후 누리꾼들은 "취향은 존중하지만 표현이 경솔했다" "조금만 돌려 말했으면 괜찮았을 것" 등 지적을 이어갔다.

이런 가운데 프리지아는 이번 영상에서 직접 구매한 갤럭시 S26 울트라를 언박싱하고 본격적인 사용에 나선다.

특히 촬영 결과물을 확인하며 "셀카 화질이 정말 좋다"고 감탄하는 등 카메라 성능에 대해 긍정적인 반응을 보인 것으로 전해졌다.


또한 섬세한 피부 표현과 선명한 색감 구현력을 높이 평가하며 갤럭시의 카메라 성능을 극찬한 것으로 알려졌다.

아울러 이번 영상에서는 앞서 불거졌던 '갤럭시 폄하 발언'에 대한 솔직한 심경도 밝힐 예정이어서, 논란 이후 변화된 입장에 이목이 집중되고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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