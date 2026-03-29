악뮤 수현, 몰라보게 살 빠진 이유 있었네..."합숙 생활 잔소리에 진절머리"

29일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "현실 남매 악뮤의 찐 합숙 생활! 동생 수현을 진절머리(?) 나게 하는 오빠 찬혁의 잔소리 폭탄"이라는 글과 함께 영상이 게재됐다. 영상에는 악뮤 찬혁, 수현이 게스트로 출연했다.
MC 유재석은 "두 분이 같이 살고 계시는데 찬혁 씨가 잔소리를 많이 한다고 한다"며 운을 뗐다. 이에 수현은 "상상을 초월한다. 귀에서 피가 날 거 같고 진절머리가 난다. 정신이 나갈 거 같다"며 "'제발 나 지금 정신 나갈 거 같으니까 10초만 쉬어달라'고 하면 딱 10초 지나서 다시 잔소리를 시작한다"고 토로했다.
유재석은 "찬혁 씨의 잔소리 내용이 '네가 스스로 생각하고 너의 삶을 잘 살아야 한다', '성장해야 한다'라고 한다"며 웃음을 터뜨렸다. 찬혁은 "내 딴에는 건설적인 이야기를 같이 나누고 있다고 생각하는 걸 수현이는 잔소리로 받아들이는 거다. 나는 이제 우리의 꿈, 우리의 목표 같은 이야기가 재미있다"고 밝혔다.
하지만 수현은 "'너 이렇게 살아야 돼'라고 할 때마다 내가 '(오빠가) 하는 말들을 너무 지겹게 들었고, 알고 있고, I agree with you 이지만 행동이 안 돼'라고 하면 2배로 (잔소리가) 올 걸 아니까 그냥 (멍한 표정을) 하고 있는 거다"라고 털어놨다. 이어 "그러면 오빠가 '그 표정이 안 된다'고 한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
최근 수현은 '위고비' 의혹에 휩싸일 정도로 몰라보게 살빠진 비주얼로 화제가 된 바 있다. 찬혁이 준비한 '정신 개조 캠프'에서 특훈을 받았다는 그는 "(오빠가) 해병대 출신이다 보니까 진짜 상상 초월한다"며 "아침 일찍 기상해서 스포츠하고 자기 계발한 다음에 PT하고 10시가 되면 자야 된다"며 다이어트 비결을 밝혔다. 그러면서 가출 충동을 느끼기도 했다고 고백해 폭소케 했다.
한편 악뮤는 지난해 12월 YG엔터테인먼트와 결별한 후 독립 레이블 '영감의 샘터'를 설립했으며, 현재 7년 만의 정규 4집 발매를 앞두고 있다.