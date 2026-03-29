규현, '흑백요리사' 러브콜 받았다…안정환 "'냉부' 셰프로 영입하자"
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 규현이 넷플릭스 요리 예능 '흑백요리사' 섭외를 받았던 비하인드를 공개했다.
29일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 연예계 대표 '요리 고수'로 꼽히는 규현의 냉장고가 공개됐다.
이날 규현은 남다른 요리 실력을 인정받으며 화제를 모았다. 특히 그는 넷플릭스 예능 '흑백요리사' 제작진으로부터 직접 섭외를 받았던 사실을 털어놔 눈길을 끌었다.
MC 김성주가 "섭외를 받았다고 들었다"고 묻자, 규현은 "제작진이 '요리 좋아하잖아, 출연할래'라고 제안했었다"고 답하며 쑥스러운 듯 웃었다.
이에 김성주는 "실력이 없는 사람에게는 섭외가 들어가지 않는다"며 규현의 요리 실력을 높이 평가했다.
또한 김성주는 "여기 셰프들이 다 '흑백요리사' 출신인데 겨뤄볼 만한 사람이 있냐"고 물었고, 규현은 "만약이라면 김풍 씨"라고 답해 웃음을 자아냈다.
이를 들은 MC 안정환은 "그럼 '냉부' 셰프로 한번 모셔보자"고 제안해 현장을 더욱 달아오르게 했다.
한편 규현은 평소 요리에 대한 깊은 애정과 실력으로 '연예계 요리 고수'로 꾸준히 언급되고 있다.
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