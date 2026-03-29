[인터뷰①]데이식스 원필 "4년만 솔로인데 곡명 '사랑병동', 주변서 다 괜찮냐고…"

최종수정 2026-03-30 08:00

[인터뷰①]데이식스 원필 "4년만 솔로인데 곡명 '사랑병동', 주변서 다…
사진 제공=JYP엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 데이식스(DAY6) 원필이 4년 만에 솔로 아티스트로 돌아왔다.

원필은 최근 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "4년 만 솔로곡이 '사랑병동'이라니, 주변에서 다 괜찮냐고 말한다"라며 "오히려 건강하기 때문에 이런 표현 가능하다"라고 했다.

이번 앨범 미니 1집 '언필터드(Unpiltered)'는 2022년 첫 솔로 앨범 '필모그래피(Pilmography)' 이후 원필이 약 4년 만에 선보이는 신보다. 전곡 작사, 작곡에 직접 참여하며 자신의 감정과 서사를 집약했다.

원필은 "4년 만에 솔로로 나오게 됐다. 새로운 모습을 많이 보여드리고 싶었다"며 "어두운 감정이나 무너져가는 모습, 퇴폐적인 분위기까지 표현해보고 싶었다"고 밝혔다.

'언필터드'는 '언필터드(필터 없는)'와 자신의 이름 '원필'을 결합한 앨범명으로, 원필의 내면과 감정을 있는 그대로 담아낸 것이 특징이다. 원필은 "이런 모습도 저이기 때문에 어떻게 받아들여질지 궁금하다"며 "음악적으로 답답함이 있었고, 이를 해소하고 싶었다. 트랙과 메시지를 통해 보다 직접적으로 표현하려 했다"고 설명했다.

앨범 작업은 지난해 9월부터 시작됐다. 원필은 "타이틀곡 수정이 가장 많았다. 여러 방향으로 시도했지만 결국 원버전으로 돌아갔다"며 "수정을 거듭할수록 오히려 완성도가 떨어진다고 느꼈다"고 말했다.

이어 "수록곡 '피아노'는 멜로디 구조를 잡은 뒤 가사를 하루 이틀 만에 썼다"며 "새로운 시도를 한 트랙들이 많지만, 전체적으로는 무겁지 않게 들릴 것"이라고 덧붙였다.


[인터뷰①]데이식스 원필 "4년만 솔로인데 곡명 '사랑병동', 주변서 다…
사진 제공=JYP엔터테인먼트
타이틀곡 '사랑병동'은 바래지 않는 사랑의 고통 속에서 무너져가는 감정과 "날 구해줘"라는 절박한 외침을 담은 곡이다. 평소 밝고 따뜻한 이미지로 알려진 원필이 보다 어두운 정서를 전면에 내세운 점에서 변화가 감지된다.


원필은 "일반적인 사랑 노래는 아니다"라며 "주변에서 '괜찮냐'는 반응도 있었지만, 오히려 건강하기 때문에 이런 표현이 가능하다고 생각한다"고 전했다.

이어 "일상에서 쉽게 꺼내지 못하는 감정을 해소할 수 있는 창구가 되길 바란다"고 바랐다.

다만 진솔한 감정을 드러내는 데 대한 부담도 있었다. 원필은 "가사를 보면서 '너무 간 것 아닌가'라는 생각도 들었지만, 보여주고 싶은 마음이 더 컸다"며 "이 역시 제 모습 중 하나"라고 말했다.

또 "콘셉트 필름과 뮤직비디오 촬영 당시 팬들이 실제 제 이야기로 오해할까 걱정도 했다"며 "연출과 연기의 영역이었고, 촬영할 때는 화자가 돼 감정에 집중했다"고 설명했다.

전작에서는 멤버 영케이와 작업한 것과 달리 이번 앨범은 홀로 완성했다. 원필은 "이전에는 도움을 받아 작업했지만, 이번에는 오롯이 제 색으로 채운 앨범을 만들고 싶었다"며 "하고 싶은 표현을 그대로 담을 수 있었다"고 밝혔다.

이어 "앨범 작업을 하면서 반복적으로 곡을 듣다 보니 부담감과 불안감이 커졌다"며 "발매일이 빨리 와서 그 감정에서 벗어나고 싶은 마음도 있다"고 털어놨다.

원필은 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 솔로 미니 1집 '언필터드'를 발매한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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