프리지아, '갤럭시 비하' 후폭풍에 고개 숙였다…"내 얼굴이 마음에 안 들어서" 해명
[스포츠조선 김준석 기자] 인플루언서 프리지아(본명 송지아)가 '갤럭시 비하' 논란에 대해 직접 해명했다.
29일 공개된 유튜브 영상에서 프리지아는 "지난 영상에서 갤럭시와 아이폰 중 취향을 물었는데 이렇게까지 화제가 될 줄 몰랐다"며 논란을 언급했다.
앞서 그는 "남자친구가 갤럭시를 쓰면 싫다. 그 폰으로 나를 찍는다고 생각하면 짜증 난다"는 발언으로 논란의 중심에 섰다.
해당 발언은 온라인상에서 단순 취향 표현이라는 의견과 부적절한 발언이라는 비판이 맞서며 갑론을박으로 이어졌다.
이에 대해 프리지아는 "갤럭시를 비하하거나 특정 브랜드를 싫어하는 의도는 전혀 아니었다"며 "예전에 갤럭시로 찍은 제 얼굴이 마음에 들지 않았던 기억 때문에 그렇게 표현했다"고 해명했다.
또 "요즘은 갤럭시도 사진이 잘 나온다고 해서 직접 비교해보고 싶다"며 "인생샷을 한번 건져보겠다"고 덧붙이며 적극적인 대응 의지를 보였다.
실제로 그는 영상에서 직접 준비한 갤럭시 스마트폰을 개봉하고 사진 촬영을 진행하는 등 사용 모습을 공개했다. 휴대폰에 스티커를 붙이며 꾸미는 모습도 보여 눈길을 끌었다.
영상 말미 프리지아는 "제 말로 기분이 상하셨던 분들도 많을 텐데 표현이 거칠었다"며 "앞으로는 기종에 상관없이 예쁜 모습을 보여드리겠다"고 재차 사과했다.
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