'57세' 탁재훈, 마침내 '연 매출 180억' 父 레미콘 사업 상속 받나..."10년 이상 남아"

기사입력 2026-03-30 07:01


'57세' 탁재훈, 마침내 '연 매출 180억' 父 레미콘 사업 상속 받…

[스포츠조선 조윤선 기자] 탁재훈의 인생 그래프가 공개됐다.

29일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 인생 그래프 전문가가 등장해 '미우새' 멤버들의 인생을 예측하는 모습이 그려졌다.

이날 전문가는 탁재훈의 인생 그래프를 분석하며 "2026~2027년을 기점으로 가장 좋은 시간이 온다. 내 것이 되는 일을 시작한다. 인생의 대운이 드디어 시작된다"고 말했다.

이어 "다른 사람들은 탁재훈이 45세 이전이 좋았던 때라고 생각할 텐데 탁재훈은 원래 20~30대는 남과 함께 하는 일을 하고, 40~50대부터 나의 일을 시작한다"고 설명했다.

재물운에 대해서는 "65세부터 시작하는데 전부 돈에 대한 구간"이라며 "상속 및 증여받는 부분도 있다"고 전했다. 이를 들은 '미우새' 멤버들은 탁재훈 아버지의 레미콘 사업을 언급했다. 하지만 그 시기가 65~75세 사이라는 말에 이상민은 "아직도 10년 이상 남았다"고 꼬집어 웃음을 자아냈다.

이에 탁재훈은 "미리 당기는 방법은 없냐"고 물었고, 전문가는 "그건 아버님과 상의해라"라고 말해 웃음을 자아냈다.


'57세' 탁재훈, 마침내 '연 매출 180억' 父 레미콘 사업 상속 받…
또 전문가는 "이 사주와 유사한 분이 GD님이 있다. 그분도 50대가 되면 자기 일로 넘어가는 구조인데 탁재훈이 GD보다 먼저 가고 있다"고 분석했다. 그러자 탁재훈은 "내가 지금'미우새' 하고 있을 때가 아니다"라며 흥분해 웃음을 안겼다.

이 밖에도 전문가는 탁재훈의 이성운에 대해 "75~85세에 여자운이 있다"며 "모든 운이 연하로 가고 있다. 많이 연하"라고 강조했다. 또한 건강운 역시 좋아 수명이 98세로 예측되면서 멤버들의 부러움을 한 몸에 받았다.

한편 탁재훈의 아버지 배조웅 씨는 한국 레미콘공업협동조합 연합회 회장으로, 연 매출 180억 원의 레미콘 회사를 운영하는 것으로 알려졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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