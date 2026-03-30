홍윤화, -40kg했는데…건강 위기에 대학병원까지 찾았다(동상이몽)

기사입력 2026-03-30 11:28


홍윤화, -40kg했는데…건강 위기에 대학병원까지 찾았다(동상이몽)
사진 제공=SBS

[스포츠조선 정빛 기자] 40kg 감량한 방송인 홍윤화의 건강 이상이 감지된다.

31일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2- 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 40kg 감량 후 뜻밖의 건강 위기에 봉착한 홍윤화, 김민기 부부의 일상이 공개된다.

최근 진행된 '동상이몽2' 스튜디오 녹화에서는 올해 40kg 감량 성공 소식을 알리며 많은 이들의 축하를 받았던 홍윤화가 이번엔 사뭇 심각한 모습으로 대학병원을 찾는 모습이 공개됐다. 평소의 밝은 모습은 간데없이 "내 몸이 너무 낯설다"며 당혹감을 감추지 못한 홍윤화는 결국 남편 김민기와 함께 비만학계 권위자 오상우 교수를 찾은 것.

검사 결과, 예상치 못한 소견이 이어지자 스튜디오는 충격에 빠졌다. 특히 홍윤화는 인생 최초로 영양 불균형 및 영양 부족이라는 판정을 받아 모두를 놀라게 했다. 이로 인해 일명 '맛있게 먹어서 빼는' 홍윤화 표 특별 식단은 물론, 최근 시작한 마라톤 도전에도 급제동이 걸렸다. 뿐만 아니라 이날 방송에서는 최근 이슈되는 다양한 다이어트 방법의 오해와 진실, 가장 효과적인 다이어트 꿀팁까지 공개될 예정으로 큰 관심을 모은다.

이어진 진단 결과에서는 더욱 날 선 긴장감이 감돌았다. 오상우 교수가 현재 홍윤화의 상황을 '요요의 시작'이라고 분석한 것. 청천벽력 같은 진단에 '프로 다이어터' 홍윤화는 즉각 반기에 나섰다. 그는 "건강을 위해 계획적으로 찌운 것"이라며 요요가 아닌 철저한 분석에 따른 자발적 증량이라 주장하며 팽팽하게 맞섰다. 일생을 다이어트에 바친(?) '40kg 감량 신화' 홍윤화와 '30년 경력' 비만전문의 오상우 교수 사이, 자존심을 건 요요 논쟁의 승자는 누구일지 궁금증을 자아낸다.

홍윤화는 위기를 기회로 삼아 추가로 15kg을 감량하겠다는 파격적인 목표를 다시 세웠다. 하지만 재도약을 위한 건강 회복을 핑계로 선보인 식단은 다름 아닌 고탄수화물, 고단백질, 고지방 메뉴 오리 한 상이었다. 식당에 들어서자마자 달라진 홍윤화의 눈빛에 남편 김민기의 걱정도 점차 커져 갔다.

화려한 발골쇼는 물론 단숨에 8인분을 해치우며 예전 '먹방 퀸'의 폼을 완벽히 회복한 홍윤화의 모습에 스튜디오에서는 군침을 흘렸다는 후문이다. 과연 홍윤화는 요요 논란을 딛고 또 한 번의 다이어트 신화를 기록할 수 있을지 관심을 모은다.

30년 경력 전문의가 밝히는 '다이어트 꿀팁'과 홍윤화의 파란만장한 건강 회복기는 31일 화요일 오후 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

풍자, 28kg 빼더니 완전 딴사람..타투에 묶음머리 '파격 변신'

2.

'20분간 심정지' 김수용, 밝아졌던 안색 왜 이래..다시 어두워진 근황

3.

'복귀 논란' 이휘재, 오열 후 단체사진 포착..조혜련 "컴백 응원해"

4.

김구라, 이혼 배경 암시했다 “전처 빚 10억으로 시작했다...그거 진짜 돌아버려!”(X의 사생활)

5.

인순이 딸, '끔찍했던 사고' 전말..."급후진 차량에 손가락 잃었다"

연예 많이본뉴스
1.

풍자, 28kg 빼더니 완전 딴사람..타투에 묶음머리 '파격 변신'

2.

'20분간 심정지' 김수용, 밝아졌던 안색 왜 이래..다시 어두워진 근황

3.

'복귀 논란' 이휘재, 오열 후 단체사진 포착..조혜련 "컴백 응원해"

4.

김구라, 이혼 배경 암시했다 “전처 빚 10억으로 시작했다...그거 진짜 돌아버려!”(X의 사생활)

5.

인순이 딸, '끔찍했던 사고' 전말..."급후진 차량에 손가락 잃었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"이거 실화냐" 손흥민 '평생 절친' 현역 데이비스, 투도르 경질→임시 감독 후보 깜짝 등장…'BBC피셜' 데 제르비 정식 감독 '1순위'

2.

"송세라 美쳤다!" '세계1위' 韓여자에페,'파리 금'伊 '세계2위'美 꺾고 단체전도 우승![아스타나월드컵]

3.

"다음 눈물은 KS" 첫 승하고 오열, 이보다 든든한 간절함 있을까…찾았다! 한화 선발 마지막 조각

4.

KBO서 비로소 꽃피운 한화 왕옌청, 대만도 울었다…"왕웨이중 이후 두 번째 KBO 승리"

5.

전 KIA 투수가 해냈다! '3경기 50K' 토론토 151년 ML 역사에 대기록 수립, 다음은 KBO MVP 차례

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.