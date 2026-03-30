‘성범죄 의혹’ 황석희, 성지글 난리..“내게 크게 실망할 날 올 것...유해한 사람”

연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 유명 번역가 황석희가 과거 성범죄 전력 의혹에 휩싸인 가운데, 그가 작성한 것으로 추정되는 글이 온라인에서 확산되고 있다.

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30일 온라인 커뮤니티와 X(옛 트위터)에는 황석희가 작성했다고 주장되는 글이 공개됐다.

한 게시물에는 "가끔 내게 '롤모델', '멘토', '존경' 같은 표현을 담아 메시지를 보내는 학생들이 있는데 그때마다 꼭 하는 말이 있다. 절대로 존경하지도 말고 멘토 같은 존재로 생각하지 말라고. 언젠가 반드시 크게 실망할 날이 온다"라는 내용이 담겼다.

이어 "사람은 누구나 어느 정도는 유해하다. 나 역시 무해한 사람이 아니다"라는 취지의 글도 포함돼 있다.

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또 X에는 "2005년 퍽치기 사건 당시 작성한 글"이라며 다른 게시글도 공유됐다.

이 글에서는 "나는 번역을 합니다. 주변에서는 걱정을 합니다. 나도 덩달아 불안합니다. 보잘것없는 짜투리 번역 인생이지만 나는 이 일이 좋습니다. 꼭 내가 좋아하는 일로 성공하겠습니다. 나는 언젠가 세상을 번역하겠습니다"라는 글귀가 담겼다.

앞서 디스패치는 황석희가 과거 세 차례 성범죄를 저질렀다고 보도했다.

보도에 따르면 그는 2005년 길거리에서 여성들을 상대로 추행 및 폭행을 저질렀고, 2014년에는 자신의 수강생을 상대로 준유사강간 및 불법 촬영 등 성범죄를 저질렀다.

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매체는 황석희가 강제추행치상, 준유사강간 등의 혐의로 기소돼 모두 징역형의 집행유예를 선고받았다고 전했다.

이에 대해 황석희는 30일 자신의 SNS를 통해 입장을 밝혔다. 그는 "현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중"이라며 "보도 내용 중 사실과 다른 부분이나 확인되지 않은 내용, 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 있을 경우 정정 및 대응을 검토하겠다"고 전했다.

한편 황석희는 영화 '데드풀', '스파이더맨' 시리즈 등에서 재치 있는 번역으로 이름을 알리며 '초월 번역'이라는 수식어를 얻었다. 이는 원문을 직역하는 것을 넘어 현지 문화에 맞게 재해석하는 창의적인 번역 방식을 의미한다. 그는 이외에도 '웜바디스', '보헤미안 랩소디' 등 약 600여 편의 작품 번역을 맡았으며, 최근 개봉한 SF 영화 '프로젝트 헤일메리' 번역에도 참여했다.

또한 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', MBC '전지적 참견 시점' 등 예능 프로그램에 출연하며 대중적인 인지도를 쌓았고, 에세이를 출간하는 등 다양한 활동을 이어왔다.

tokkig@sportschosun.com