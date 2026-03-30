쯔양 ‘먹토 의혹’ 퍼뜨린 동창, 결국 벌금 700만원 선고

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[스포츠조선 조민정 기자] 먹방 유튜버 쯔양을 둘러싼 '먹토' 의혹을 퍼뜨린 제보자가 결국 법적 처벌을 받았다.

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30일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사11단독은 정보통신망법상 명예훼손 혐의를 받는 A씨에게 벌금 700만원의 약식명령을 내렸다. A씨는 쯔양의 대학 동창으로 알려졌다.

A씨는 지난 2020년 한 유튜버에게 "쯔양이 대왕파스타 먹방 촬영 후 음식을 토했다"는 취지의 내용을 제보한 혐의를 받는다. 해당 발언은 이후 방송을 통해 공개되며 논란이 확산됐다.

먹방 콘텐츠 특성상 '먹고 토한다'는 의혹은 신뢰도에 치명적인 영향을 줄 수 있는 사안이다. 실제로 쯔양은 대식가 이미지와 대비되는 마른 체형으로 주목받으며 구독자 1000만 명을 넘긴 대표 먹방 유튜버로 자리 잡아왔다.

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논란이 커지자 쯔양 측은 A씨를 고발했고 검찰은 보완수사를 거쳐 약식기소를 진행했다. 수사 과정에서 A씨는 혐의를 부인했으나 당시 상황과 관련된 진술 및 정황 등을 종합해 허위 사실로 판단된 것으로 전해졌다.

한편 해당 내용을 방송으로 확산시킨 유튜버는 별도의 사건으로 징역형의 집행유예를 선고받았으며 쯔양이 제기한 손해배상 소송에서도 배상 책임이 인정됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com