'애셋맘' 28기 현숙, 영식♥과 첫 여행에 감격 "9개월 내내 자녀와 함께 만나"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 28기 돌싱 현숙,영식 커플이 달달한 근황을 전했다.

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30일 현숙은 자신의 SNS를 통해 "생일은 같이 보내고 오늘은 남해로 여행가려고요. 작년 6월부터 9개월 동안 서로 애들끼고 만났지 단둘이 여행은 처음이네요"라고 전했다.

함께 공개된 사진 속 현숙은 영식의 생일을 기념, 교제 후 처음으로 단둘이 여행을 떠난 모습. 현숙은 "좋구만~"이라며 설렘 가득한 마음을 드러냈다.

한편 현숙은 ENA, SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집 28기 출연자다. 이혼 후 세 아이를 홀로 키우고 있으며 28기 영식과 9개월째 교제 중이다. 두 사람은 방송 당시 접점이 없었지만 방송 후 연인으로 발전, 큰 화제를 모았다. 영식은 이혼 후 딸을 홀로 키우고 있다.

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지난 21일 영식과 현숙은 "저희가 만난 지 좀 되긴 했는데 조심스러웠다. 진지하게 애들을 생각해서 신중했던 것 같다"라며 열애 사실을 뒤늦게 알린 이유를 밝힌 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com