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제니, 갈비뼈까지 드러났다..한뼘 비키니 자태 '여리여리 끝판왕'

사진= Frankies Bikinis SNS
사진= Frankies Bikinis SNS

[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 블랙핑크 제니가 파격적인 비키니 자태로 시선을 사로잡았다.

30일 한 미국 비치웨어&라이프스타일 브랜드는 제니와 협업한 컬렉션 관련 사진을 공개했다.

사진 속 제니는 해변을 배경으로 호피무늬 비키니에 청바지를 매치한 스타일링으로 감각적인 분위기를 자아냈다.

사진= Frankies Bikinis SNS
사진= Frankies Bikinis SNS

특히 제니 특유의 카리스마 넘치는 포즈와 당당한 애티튜드가 더해지며 한층 매력적인 비주얼을 완성했다. 여기에 슬림한 바디라인과 군살 없는 몸매가 돋보이며 눈길을 끌었다.

한편, 제니는 '컴플렉스콘 홍콩'(ComplexCon Hong Kong)을 시작으로 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival), 스페인 '2026 매드 쿨 페스티벌'(2026 MAD COOL FESTIVAL), 미국 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago), 일본 '서머 소닉 2026'(SUMMER SONIC 2026) 등 다양한 대형 페스티벌에 헤드라이너로 연달아 출격할 예정이다.

jyn2011@sportschosun.com

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