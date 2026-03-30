제니, 갈비뼈까지 드러났다..한뼘 비키니 자태 '여리여리 끝판왕'

사진= Frankies Bikinis SNS

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[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 블랙핑크 제니가 파격적인 비키니 자태로 시선을 사로잡았다.

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30일 한 미국 비치웨어&라이프스타일 브랜드는 제니와 협업한 컬렉션 관련 사진을 공개했다.

사진 속 제니는 해변을 배경으로 호피무늬 비키니에 청바지를 매치한 스타일링으로 감각적인 분위기를 자아냈다.

사진= Frankies Bikinis SNS

특히 제니 특유의 카리스마 넘치는 포즈와 당당한 애티튜드가 더해지며 한층 매력적인 비주얼을 완성했다. 여기에 슬림한 바디라인과 군살 없는 몸매가 돋보이며 눈길을 끌었다.

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한편, 제니는 '컴플렉스콘 홍콩'(ComplexCon Hong Kong)을 시작으로 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival), 스페인 '2026 매드 쿨 페스티벌'(2026 MAD COOL FESTIVAL), 미국 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago), 일본 '서머 소닉 2026'(SUMMER SONIC 2026) 등 다양한 대형 페스티벌에 헤드라이너로 연달아 출격할 예정이다.

jyn2011@sportschosun.com