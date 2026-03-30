30기 영호♥영숙 결국 결별…"방송 후 더 만나 봤지만, 화법 안 맞아"

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[스포츠조선 이지현 기자] ENA와 SBS Plus 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO' 30기 출연자 영호와 영숙이 최종 커플이 되지 못한 이유를 직접 밝혔다.

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30일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 '둘이 무슨 사이야? 30기 영호&영숙 단독 인터뷰'가 공개됐다.

영상에서 두 사람은 인터뷰를 통해 "저희 둘에게 최선의 선택은 함께하지 않는 것이라고 결론을 내렸다"며 "아쉽지만 최종 커플이 되지는 못했다"고 밝혔다. 이어 "충분히 고민한 결정이라 후회는 없다"고 덧붙였다.

방송 당시 두 사람은 '천국장 데이트'를 계기로 급격히 가까워졌던 바 있다. 영숙은 "그때는 호감도가 정말 급상승해서 지금 당장 사귀어도 이상하지 않겠다는 생각이 들 정도였다"고 털어놨고, 영호 역시 "저도 너무 좋았다"고 공감했다.

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하지만 이후 관계는 예상과 다르게 흘렀다. 영숙은 "다툼 이후 서로 몰랐던 부분을 알게 되면서 안 맞는 지점들이 보이기 시작했다"며 "그 부분이 최종 결정에 영향을 줬다"고 설명했다.

두 사람은 방송 이후 한 차례 따로 만나기도 했지만 결과는 달라지지 않았다. 영호는 "이성적인 호감이 있는 상태에서 한 번 더 만나봤지만, 성격적으로 맞지 않을 수 있겠다는 생각이 확실해졌다"고 밝혔다.

특히 갈등의 원인에 대해서도 솔직하게 언급했다. 영숙은 당시 상황에 대해 "같은 말을 반복하는 느낌이었고, 내가 원하는 말을 듣지 못해 서운했다"고 털어놨다.

이에 대해 영호는 자신의 화법을 돌아봤다. 그는 "무슨 말인지 알겠죠라는 표현을 자주 썼는데, 상대방에게 강요처럼 느껴질 수 있다는 걸 깨달았다"며 "직설적인 화법이 문제였던 것 같다"고 인정했다.

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결국 두 사람은 연인이 아닌 '좋은 친구'로 남기로 했다. 영숙은 "이성적으로 만나보니 더 재밌고, 친구로서는 잘 맞을 것 같다"고 말했고, 영호 역시 이에 동의했다.

인터뷰 말미, 두 사람은 사랑에 대한 생각도 밝혔다. 영숙은 "결혼은 현실이라고 생각하게 됐다"며 "강한 자극보다 편안한 관계가 더 중요하다"고 했고, 영호는 "사랑은 배려이고 맞춰가는 과정"이라고 정리했다.

olzllovely@sportschosun.com