성시경, 10kg 감량 후 고삐 풀린 햄버거 먹방 "다시는 다이어트 안 해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 성시경이 다이어트 포기를 선언했다.

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30일 성시경의 유튜브 채널에서는 햄버거를 먹으러 간 성시경의 모습이 담겼다.

성시경은 "오랜만에 광고다. 너무 좋다"며 "먹어봤는데 맛있더라. 예전에 들어왔는데 먹어볼 시간이 없어서 질질 끌다가 먹어보고 '맛있다. 소개할 수 있다' 해서 오게 됐다"고 설레는 마음으로 햄버거 집에 들어왔다.

빅사이즈 버거를 한입 크게 베어 문 성시경은 "일이 들어오면 먹기 전에 물어보지 않냐. '이거 맛있니?'라고 하면 '되게 괜찮다'고 많이 애기해서 안심이 됐다. 제가 마음에 들어야 광고를 하는 거라 그런 건 믿어주셨으면 좋겠다"고 강조했다.

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소고기 치즈버거를 먹던 성시경은 새우버거도 추가 주문했다. 최근 다이어트로 10kg 감량에 성공한 성시경은 "오늘 하프마라톤 뛰어야 될 거 같다"며 "다이어트를 100일을 채워보고 싶었다. 4월 중순 쯤 끝날 거 같다. 끝난다기보다는 다시는 다이어트하고 싶지 않다. 이번에 너무 힘들었다"고 토로했다.

막상 새우버거가 등장하자 머뭇거린 성시경은 "나 낮에 계란 고구마 먹고 사는데. 밤에 광어회에다가 소주 반 병 먹고 자는데 빅사이즈 버거라니"라고 토로하면서도 새우버거 먹방까지 즐겼다.

이에 제작진은 그만 먹으라고 만류할 정도. 성시경은 "그만 먹으라고? 집에 뛰어가면 되지"라며 끝까지 버거를 먹었다.

wjlee@sportschosun.com