박서준, 110억 강남 건물주라더니.."취미=러닝, 돈 안들어서 좋아"('W코리아')

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박서준이 일상을 채우는 취미로 '러닝'을 꼽았다.

Advertisement

30일 유튜브 채널 W KOREA에는 "박서준과 장거리 여행을 할 수 있는 사람의 조건(?) 아침에 일어나면 이불부터 개는 귀여운 루틴을 가진 박서준을 더 알아보자"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 박서준은 자신의 취미에 대해서 "요즘에는 러닝을 꾸준히 하고 있다. 아무래도 체력이 중요하다 보니 안 지치려고 하는 것 같다"고 밝혔다.

이어 러닝에 장점에 대해 "돈이 안들고, 언제나 혼자 할 수 있다. 누구 시간 안 맞춰도 된다"고 설명했다.

Advertisement

또한 "제 성향이 미리 약속 잡으면 힘들더라. 지금 시간 되면 봐서 그냥 한다"고 자신의 성향을 솔직하게 털어놨다.

다른 취미에 대해서는 "다른 취미는 딱히 없다"면서도 "보컬 트레이닝을 하고, 규칙적인 하루를 만들기 위해 노력한다"고 덧붙였다.

그는 "직업 특성상 출퇴근이 다르고 유동성이 크기 때문에, 쉴 때라도 규칙적으로 생활하면 마음이 정화된다"면서 "별거 아니지만 아침에 일어나자 마자 이불을 개고, 정갈하게 만들어놓는 게 마음이 차분해진다. 시간을 온전히 써보는 게 좋은 것 같다"전했다.

특히 그는 '도파민을 좇는 일은 하지 않냐'란 물음에는 "딱히 그러진 않는다. 도파민을 갈구하지 않는다. 일상생활은 차분하다"면서 "연기할 때 자극적인 게 많아서 밸런스를 맞추려고 한다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 박서준은 2020년 3월 도산공원 인근에 위치한 1986년 준공 건물을 110억 원에 매입했다. 이후 약 2년 만에 해당 건물의 가치가 150억 원까지 상승하며 약 40억 원의 시세차익을 거둔 것으로 알려졌다.