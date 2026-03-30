엄지인, 전현무 사내 연애 폭로 했다…"밤마다 당직 근무 바꿔"

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[스포츠조선 이지현 기자] 엄지인 아나운서가 선배 전현무의 아나운서 시절 사내 연애를 폭로했다.

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30일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '직장인 특집'으로 KBS 22기 개그맨 박영진과 아나운서 엄지인이 출연했다.

이날 직장인들의 사내 연애에 대해 이야기 나누던 중, 김영희는 엄지인에게 "아나운서들의 사내 연애는 우리가 알만한 게 있냐?"고 물었다.

이에 엄지인은 "사내연애 많이 봤다. 사귀는지, 안 사귀는지 다 아는 방법이 있다"면서 "아나운서 실에는 지금은 안 그런데, 예전에는 남자는 철야 근무, 여자는 심야 근무를 했다. 밤에 당직이 남녀 하나씩 들어간다. 근데 이 근무를 자꾸 바꿔달라는 사람들이 있었다. 바꿔주면 꼭 그 짝꿍이 같은 사람들이 된다"고 설명했다.

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그러면서 "그런 사람들이 조충현, 조우종, 전현무였다"면서 "모른다고 생각하지만 모두가 알고 있다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

한편 엄지인은 '제2의 전현무', '여자 전현무'라는 수식어에 대해 ""사실 내가 전현무보다 위였다. 내가 KBS 원 톱이다"라고 자신있게 이야기해 눈길을 끌었다.

olzllovely@sportschosun.com