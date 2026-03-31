박영진 "코인 10배 수익 내고 팔았는데…1억까지 오를 줄 몰랐다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 박영진이 비트코인 투자에 대해 언급했다.

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30일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '직장인 특집'으로 KBS 22기 개그맨 박영진과 아나운서 엄지인이 출연했다.

이날 정범균은 "박영진 씨는 돈 걱정을 안 하셔도 되는게 비트코인을 30만 원대에 사셨다고 하더라"고 말해 주변을 놀라게 했다.

이에 박영진은 "다들 오해를 한다"고 운을 뗐다. 그는 "아내가 예전에 직장을 다녔는데 그당시 주변에서 30~50만원 사이에 사라고 해서 사놓고 잊어버리고 있었다"며 "나랑 결혼하고 2~3년 뒤에 뉴스에서 언급이 많이 됐다. 비트코인이 500만원을 돌파했다"고 이야기했다.

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이어 그는 "비트코인을 30만 원에 샀는데 500만 원 돼서 수익이 10배가 넘었다"면서 "그래서 아내에게 '지금 팔아라!'라고 했고, 아내는 내 말을 듣고 팔았다. 10배 수익이 생겨 떼부자가 된 줄 알고 좋아했다"고 덧붙였다.

하지만 "시간이 지나고 비트코인이 계속 오르더라. 지금은 1억 가까이 올랐다"며 "요즘 내가 집에서 기를 못 펴고 있다. 음식 중에 비트 들어간 걸 안 먹는다. 세제도 안 쓴다. 너무 속이 상한다. 이래서 재테크는 공부를 많이 해야한다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

olzllovely@sportschosun.com