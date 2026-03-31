'비혼모' 사유리, 개그맨과 열애 고백 "진짜 좋은 남자라 생각" ('짠한형')

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[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 사유리가 개그맨과 열애한 적이 있다고 인정했다.

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30일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 '예측불가 매력 사유리X김경욱. 그리고 사유리의 남자들 등장?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

사유리는 "팽현숙이 저한테 10년 전에 개그맨이랑 결혼하라 했다. 너무 행복하다고 개그맨이 최고라고 세뇌를 시켰다. 그래서 제가 개그맨은 진짜 좋은 남자라 생각했다"고 밝혔다. 이에 김경욱은 "그래서 누나가 개그맨을 만났던 거지?"라고 기습 폭로했고 사유리는 "나도 네 비밀 말할 거다"라며 당황했다.

김경욱은 "누나가 특정 인물을 얘기 안 해줬다. '네 비밀을 얘기하면 해주겠다 해서 뭘 하지 하다가 지어냈다. 나 사실 고환이 하나 없다고 거짓말쳤다. 누나도 여기서 처음 알았다"고 사과했다. 이에 사유리는 "사고 나서 그렇다더라. 부모님도 모르는 이야기라 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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신동엽은 "나는 누군지 안다. 이게 소문이 퍼졌나 보다. 유민상 아니냐"고 농담했지만 사유리는 "아니다. 아무튼 있다"고 개그맨과의 열애를 인정했다.

김경욱은 뒤늦게 "실수한 건 아니지? 개그맨 만난 거야 엄청 많으니까"라고 걱정했고 사유리는 김경욱을 다독였다.

신동엽은 "나도 처음 들었다. 그래도 만났다고 인정하네"라고 놀라며 "그거 아는 사람 누구 있냐"고 물었다. 이에 사유리는 "이 친구 한 명 밖에 없다"며 김경욱 외에는 아무에게도 말하지 않았다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com