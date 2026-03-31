미운털 박힌 성시경, 유튜브 광고 없어 속상 "콧대 높다고 광고주들이 미워해"

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 성시경이 유튜브 채널에 광고가 잘 붙지 않는 이유를 고백했다.

Advertisement

30일 성시경의 유튜브 채널에서는 햄버거를 먹으러 간 성시경의 모습이 담겼다.

성시경은 "오랜만에 광고다. 너무 좋다"며 "먹어봤는데 맛있더라. 예전에 들어왔는데 먹어볼 시간이 없어서 질질 끌다가 먹어보고 '맛있다. 소개할 수 있다' 해서 오게 됐다"고 설레는 마음으로 햄버거 집에 들어왔다.

성시겨은 "팬 분들은 광고 들어오면 축하해주시더라. 그래서 감사하다"며 "연예인들이 하는 유튜브 채널은 대부분 시작할 때 광고가 붙지 않냐. 거긴 제작진을 크게 쓰니까. 저희가 왜 청정 지역이냐며 제가 까다로워서 그렇다. 내가 소개할 만한 것만 하다 보니 광고주한테 미움을 받는다. '쟤는 왜 이렇게 콧대가 높아?' 하는데 제가 콧대가 높은 게 아니라 제가 할 수 있다고 느껴야 소개하는 거 아니냐. 그런걸 좀 예쁘게 봐주시고 광고한다고 뭐라 하시지 않았으면 좋겠다"고 밝혔다.

Advertisement

버거를 먹으며 성시경은 "일이 들어오면 먹기 전에 물어보지 않냐. '이거 맛있니?'라고 하면 '되게 괜찮다'고 많이 애기해서 안심이 됐다. 제가 마음에 들어야 광고를 하는 거라 그런 건 믿어주셨으면 좋겠다"고 강조했다.

성시경은 "그렇게 안 했으면 이렇게 사랑 못 받았을 수도 있다"면서도 "근데 그 균형이 어렵다"고 토로했다. 성시경은 "사실 자본주의 국가에서 광고를 많이 해야 하지 않냐. 광고가 많이 들어왔으면 좋겠다"고 말하다 "많이 들어오고 있다. 제가 거절해서 그렇다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com