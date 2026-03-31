이찬혁, 수현의 방문 계속 두드리는 이유…"동생 잃을까 봐 두려웠다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 악뮤 이찬혁이 동생 이수현과 동거하는 이유를 밝혔다.

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30일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(이하 '유퀴즈')' 측은 '긴 슬럼프를 겪었던 수현과 동생을 포기할 수 없었던 찬혁, 결국 서로를 활짝 피워낸 악뮤의 이야기!'라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

이날 MC 유재석은 "그 동안 수현씨가 슬럼프를 겪었다던데?"라며 근황을 물었다. 이에 이수현은 "실제로 햇빛을 보지 않고 아주 오랜 시간 지냈다"며 당시를 떠올렸다.

오빠 이찬혁은 "가족들 눈에는 많이 힘들어 보였지만, 정작 본인은 그 상태를 인지하지 못하고 있었다"고 안타까움을 덧붙였다.

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제작진과의 인터뷰에서 이수현은 더욱 솔직한 속내를 드러냈다. 그는 "방 안에 틀어박혀 히키코모리(은둔형 외톨이)처럼 지내기 시작했다. 게임을 하고 배달 음식을 먹는 게 일상의 전부였다"며 "커튼을 치고 살았다. 지금이 밤인지 낮인지조차 느끼고 싶지 않았다"고 고백했다.

이어 "하루도 빠짐없이 폭식을 했다. 체중이 급격히 늘면서 몸이 찢어지는 듯한 고통도 느꼈다"며 "그때는 '나에게 더 나은 미래는 없다'고까지 생각했다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

또한 이찬혁은 동생을 향한 절박한 심정을 덧붙였다. 그는 "수현이가 내 눈앞에서 없다, 돌이킬 수 없는 상황까지 가게 된다면 평생 후회할 것 같았다"면서, 1년 째 동생과 함께 살 고 있는 이유를 밝혔다.

하지만 이수현은 "오빠가 문을 계속 두드리면서 '오늘 유산소 운동 했냐', '러닝머신 뛰었냐', '식단 사진은 왜 안 보내냐'고 끊임없이 이야기한다"며 "말이 너무 많아서 어느 순간 입만 보인다"고 농담 섞인 불만을 전해 웃음을 자아냈다.

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한편 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com