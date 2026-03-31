박은영 셰프, '김래원 닮은 의사'와 결혼하나..신라호텔 웨딩 앞두고 '관심 집중'

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[스포츠조선 정유나 기자] '흑백요리사 시즌1'에 출연해 얼굴을 알린 박은영 셰프가 결혼 소식을 전한 가운데, 과거 이상형 발언에도 관심이 쏠린다.

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박은영 셰프는 최근 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀'에 출연해 자신의 이상형에 대해 언급했다.

그는 이상형을 묻는 질문에 "남자 외모는 안 본다. 연예인 중 외적인 이상형은 배우 김래원"이라고 밝혔다. 이를 들은 출연진들은 "얼굴 많이 보네!"라며 야유를 쏟아내 웃음을 자아냈다.

앞서 전날 방송계에 따르면 박은영 셰프는 올봄 서울 중구 신라호텔에서 의사인 연인과 백년가약을 맺는다.

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지난 29일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에서는 MC 김성주가 "이 자리에서 결혼 소식을 알릴 셰프가 있다"고 밝혀 결혼 주인공에 대한 궁금증이 일었다.

한편 중식대가 여경래 셰프의 제자로도 알려진 박은영 셰프는 2024년 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1에서 흑수저 '중식여신'으로 출연해 인기를 끌었다.

현재 JTBC '냉장고를 부탁해', 채널A '셰프의 손길 완벽한끼' 등 다양한 예능 프로그램에 출연해 활약하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com