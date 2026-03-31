94세 총장님의 놀라운 근황...이길여, 풍성한 머리숱+매끈 피부 '정정하다 표현도 실례'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] '뱀파이어 동안'으로 유명한 가천길재단 이길여 회장이 올해 첫 공식석상에서도 94세 나이를 무색케하는 젊음을 뽐내 화제를 모으고 있다.

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지난 25일 인천 남동구 가천대 길병원에서 열린 개원 68주년 기념식에서는 명예도로 '가천이길여길' 제막식이 함께 진행됐다.

이날 행사에 참석한 이길여 회장은 단정한 자세와 또렷한 발음으로 인사말을 전하며 현장을 이끌었다.

그는 "이 길이 가천길재단의 정신과 인천의 자부심을 함께 담는 공간이 되길 바란다"고 밝혔다.

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특히 행사 사진이 공개되자 온라인에서는 그의 외모가 다시 주목받았다.

1932년생으로 90대 중반의 나이임에도 불구하고 풍성한 머리숱과 매끈한 피부, 꼿꼿한 자세를 유지하는 모습이 눈길을 끌었다.

누리꾼들 사이에서는 "동안계의 살아있는 전설이다", "정정하다는 표현조차 실례다", "1살 더 먹었지만 더 어려진 느낌이다", "인간의 노화를 연구하려면 이분을 조사해야 한다"는 찬사가 쏟아졌다.

이길여 회장은 평소 '동안' 이미지로 꾸준히 화제를 모아왔다.

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특히 2023년 가천대학교 축제에서 가수 싸이 공연에 앞서 무대에 올라 "우리는 가천 스타일"을 외치며 말춤을 선보인 장면은 큰 화제를 모으며 온라인에서 빠르게 확산된 바 있다.

이후에도 공식 석상마다 변함없는 건강과 에너지로 주목받으며 '레전드 동안 CEO'라는 별칭까지 얻고 있다.

narusi@sportschosun.com