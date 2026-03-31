'다운증후군' 서은혜♥조영남, 전재산 걸었다..인테리어만 8천만원 '카페 개업' ('동상이몽2')

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[스포츠조선 정유나 기자] 서은혜, 조영남 부부의 자립을 위한 카페 개업기가 최초 공개된다.

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31일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 서은혜, 조영남 부부의 자립을 위한 카페 개업기가 최초 공개된다.

최근 진행된 '동상이몽2' 스튜디오 녹화에서는 다운증후군 작가 서은혜, 조영남 부부의 카페가 공개돼 시선을 집중시켰다. 곳곳에 서은혜 작가의 그림과 굿즈로 꾸며져 있는 카페 내부는 마치 전시회장을 방불케 했다. 이날 서은혜 부모는 "인테리어만 8천만 원 들었다. 전 재산을 털었다"고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다.

그러던 중 두 사람의 카페에 '흑백요리사'에서 발달 장애 아들을 둔 사연으로 시청자들에게 감동을 안겼던 '프렌치 파파' 이동준 셰프가 등장해 눈길을 끌었다. 본인의 특급 레시피를 전수하며 두 사람의 자립을 그 누구보다 응원해온 그가 카페 오픈 당일까지 구원 투수로 나선 것. 그러나 영업 전 마지막 점검 중 "지금이라도 가게를 접는 걸 추천한다"며 소신 발언을 해 모두를 충격에 빠뜨렸다. 과연 '프렌치 파파' 이동준 셰프가 서은혜, 조영남 부부를 향해 소신 발언을 할 수밖에 없었던 이유는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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이후 카페 사장 1일 차 서은혜, 조영남 부부의 매장 영업이 본격적으로 시작됐다. 부부는 자립을 위해 부모님의 도움 없이 단둘이 운영에 나서며 긴장감을 감추지 못했다. 뿐만 아니라, '원금 회수를 위해 하루 180잔 이상 팔아야 한다'라는 미션까지 받은 부부는 이전과는 사뭇 다른 모습을 보여 모두를 놀라게 했다. 그러나 영업 시작과 동시에 닥친 역대급 위기에 모두 "큰일 났다", "못 보겠다"며 걱정을 금치 못했다는 후문이다.

서은혜, 조영남 부부의 '위기일발' 카페 오픈기는 31일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 공개된다.

jyn2011@sportschosun.com