홍서범·조갑경 前 며느리, 또 폭로 "비난 받으니 밀린 양육비 주겠다고" [전문]

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 홍서범·조갑경 부부의 전 며느리 A 씨가 또 한 번 폭로에 나섰다.

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A 씨는 31일 자신의 SNS에 "한 사람 인생 망치고, 가정이 망가지고 도움 요청할 때 방관 무시하더니 세상에 알려지고 비난받으니 죽어가는 사람을 무시하며 아무것도 모른 척 방송에 나온 죗값이다"라며 목소리를 높였다.

이어 그는 "앞에서는 국민 사과 뒤에서는 그 아들이 법으로 대응하시는 모습 아주 보기 좋다. 그대로 쭉 변함없이 가 달라"라고 비난했다.

A 씨는 "여론이 난리 나니 밀린 양육비 주겠다며 준비서면 왔다"면서 "억울하다. 부모 잘못? 방관하지 않았나. 도와달라고 목이 터져라 죽어라 요청해도 묵인하지 않았냐"라고 주장했다.

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한편 A 씨는 지난해 9월 홍서범, 조갑경 부부의 아들인 B 씨를 상대로 위자료 청구 소송을 벌였다. A 씨는 2021년 지인 소개로 B 씨를 만나 2024년 결혼, 하지만 임신 한 달 만에 B씨가 외도를 하며 갈등이 불거졌다고 주장했다.

이후 재판부는 "B 씨는 A 씨에게 위자료 3000만 원을 지급하고, 자녀 양육비로 월 80만 원을 지급하라"고 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 또한 A 씨는 상간녀를 상대로도 위자료 소송을 제기해 2000만 원 지급 판결을 받은 것으로 알려졌다.

특히 A 씨는 최근 유튜브 채널 '가로세로연구소'를 통해 양육비를 받지 못하고 있으며, 홍서범과 조갑경에게 외도 사실을 알렸지만 방관했다고 주장하기도 했다.

이후 홍서범, 조갑경 부부는 입장문을 통해 "판결문 등 관련 자료와 이혼 소송 진행 과정 등을 직접 확인하며, 그동안 전달받았던 내용과 실제 사이에 약간의 차이가 있음을 무겁게 확인했다"라며 "사실관계를 떠나 성인인 아들의 사생활과 자율성을 존중한다는 생각에 그간 이혼 과정에 개입하지 않았으나, 결과적으로 부모로서 자식의 허물을 세밀하게 살피지 못한 부족함이 컸다"라고 고개를 숙였다.

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이어 "무엇보다 손녀의 출생 및 양육에 대한 상대방의 결정을 전적으로 존중하며, 아들이 한 아이의 아버지로서 끝까지 책임을 다 할 수 있도록 곁에서 살피겠다"라며 사과했다.

anjee85@sportschosun.com

이하 A 씨 글 전문

한 사람 인생 망치고, 가정이 망가지고 도움요청할 때 방관 무시하더니

세상에 알려지고 비난받으니

죽어가는 사람을 무시하며 아무것도 모른 척 방송에 나온 죗값이죠.

앞에서는 국민사과 뒤에서는

그 아들이 법으로 대응하시는 모습

아주 보기 좋습니다.

그대로 쭉 변함없이 가주세요.

여론이 난리나니 밀린 양육비 주겠다며 준비서면왔네요.

억울해요.

부모 잘못? 방관했잖아요.

도와달라고 목이 터져라 죽어라 요청해도 묵인했잖아요.