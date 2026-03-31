박은영 셰프, 의사와 결혼 앞두고 겹경사..춤 추더니 광고 10개 ‘잭팟’

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[스포츠조선 정유나 기자] '중식 여신' 박은영 셰프가 춤을 추고 난 후 광고계 블루칩이 된 사연을 고백한다.

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오는 2일(목) 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 '흑백요리사'에서 반짝이는 존재감을 드러냈던 MZ 셰프, '중식 여신' 박은영 셰프와 '아기맹수' 김시현 셰프가 출연한다.

이날 방송에서 박은영 셰프는 '흑백요리사 2'에서 화제를 모았던 김시현 셰프의 전매특허, '앙!' 포즈를 향한 속마음을 고백한다. 박은영 셰프는 "'앙' 포즈를 보고 너무 귀엽다고 생각했다"라며 김시현 셰프를 폭풍 칭찬하는가 하면, "저 포즈가 화제가 될 줄 알았다면 나도 뭐라도 하나 준비해 갔을 텐데"라며 아쉬움을 토로했다는 후문.

한편, '완자 퀸카'밈의 주인공으로 '셰프계 댄싱퀸'으로 거듭난 박은영 셰프가 춤을 추고 난 후 광고계 블루칩이 된 사연을 고백한다. "아무리 요리해도 안 들어왔던 광고가 춤을 춘 이후 들어오기 시작했다"라고 밝힌 박은영 셰프는 무려 10개가 넘는 광고 섭외가 들어왔다고 고백해 요즘 대세다운 행보를 입증했다.

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이어 광고가 들어온 이후로 춤의 맛을 더욱 더 알아버린 박은영 셰프는 최근 맹연습 중인 '아일릿(ILLIT)'의 춤까지 선보이는데. 옥탑방을 장악한 '완자 퀸카' 박은영 셰프의 댄스 실력은 오는 2일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 확인 가능하다.

한편 박은영 셰프는 올봄 서울 중구 신라호텔에서 의사인 연인과 백년가약을 맺는다.

jyn2011@sportschosun.com