'유산 딛고 임신' 문지인, 안타까운 근황 "입덧 심해 위 찢어질 것 같아" ('지인의 지인')

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[스포츠조선 정안지 기자] 현재 임신 중인 배우 문지인이 입덧으로 인한 고충을 털어놨다.

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31일 유튜브 채널 '지인의 지인'에는 "생명이의 단 하루의 선물 (오열+입덧)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 문지인은 "오늘 생일이다"라면서 "입덧이 너무 심해서 위가 찢어질 것 같아서 밤에 맨날 잠을 못 잔다. 24시간 멀미하는 걸 떠나서 위경련 일어나는 듯한 느낌이라 기진맥진 일어난다"라면서 입덧으로 고생 중이라고 털어놨다.

이어 그는 "근데 엄마 생일이라 그런가"라면서 "오늘 아침에는 입덧이 없다. 입덧이 심하면 심할수록 아기가 건강하게 자라고 있다는 증거니까 힘들지만 너무 좋았다. 토하면서 웃었다. 사실 좀 기괴하긴 하다"라면서 웃었다.

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문지인은 "그동안 영상 촬영을 못 했다. 일단 찍을 수 있는 얼굴이 아니다"라면서 "근데 오늘 수상할 정도로 괜찮다. 아직 입덧이 끝날 리가 없다. 중기가 넘어가야 하는데, 오늘은 괜찮아서 나가보려 한다"라면서 태명인 '생명'이와 맞는 첫 생일 모습을 카메라에 담았다.

이후 문지인은 김기리와 함께 맛있는 음식을 먹고 차박 캠핑을 하는 등 잠시 입덧에서 벗어나 즐거운 시간을 보냈다.

한편, 문지인과 김기리는 지난 2024년 5월 결혼했다. 두 사람은 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 결혼 과정과 신혼 생활을 공개하며 많은 관심을 받았다.

이후 문지인과 김기리 부부는 유산, 시험관 실패의 아픔을 딛고 최근 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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문지인은 "결혼 소식을 알려 드린지 얼마 안 된 것 같은데 벌써 3년 차가 되어 이젠 저희가 엄마 아빠가 된다. 둘이 아닌 셋이 됐다"라면서 "8월에 만나게 될 생명이와는 결혼하고 얼마 안 돼 잠시 만났다가 이별했었다. 그 이후 나한테는 조금 긴 기다림의 시간이었다. 계속된 실패에 혼란에 빠져있을 그때, 너무 감사하게도 생명이가 스스로 다시 찾아와 주었다"라며 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com