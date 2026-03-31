강예원, '앞트임 복원' 후 뜻밖의 부작용…"사람들이 나를 못 알아봐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 강예원이 성형 사실을 언급하며 달라진 근황을 전했다.

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지난 30일 유튜브 채널 '깡예원'에는 '저 강예원인데요 이런 얘기까지 해도 돼요? MBTI·연애관·이상형'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 강예원은 "1월부터 영화 촬영을 시작해 서울과 부산을 오가며 바쁘게 지내고 있다"고 근황을 밝혔다.

이어 "현장에 누구보다 일찍 도착해 분위기를 느끼려고 한다"며 "캐릭터 차림으로 돌아다니며 에너지를 유지한다"고 자신만의 촬영 루틴을 전했다.

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특히 그는 외모 변화와 관련된 이야기도 털어놨다.

강예원은 "사람들이 나를 잘 못 알아본다"며 "눈을 막아서 그런게 아니라 예전에도 다른 배우들과 함께 다녀도 못 알아보더라"고 말했다.

앞서 그는 과거 앞트임 수술을 한 눈을 다시 복원했다고 밝힌 바 있다.

연애관 변화도 눈길을 끌었다. 강예원은 "그동안은 일이 1순위라 연애가 늘 뒷전이었다"며 "하지만 올해부터는 20대 때처럼 내 짝을 찾고 싶다는 마음이 커졌다"고 고백했다.

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이어 "이상형은 내가 고마워할 수 있는 사람, 그리고 나도 그 사람에게 고마운 사람이 되고 싶다"고 말하면서도 "식성이 안 맞는 사람은 싫다"고 솔직한 취향을 덧붙였다.

한편 1979년생으로 올해 46세인 강예원은 최근 영화 촬영에 집중하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com