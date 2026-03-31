'사냥개들2' 우도환 "이상이와 브로맨스? 이제는 브로멜로…새 장르 개척"

넷플릭스 시리즈 사냥개들 시즌2 제작발표회가 31일 서울 중구 장충동 앰배서더풀만호텔에서 열렸다. 배우 우도환, 이상이가 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

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[스포츠조선 정빛 기자] 우도환이 이상이와의 케미를 자랑했다.

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우도환은 31일 서울 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 '사냥개들' 시즌2 제작발표회에서 "이상이와의 케미는 브로맨스를 넘어 브로멜로다"라고 했다.

넷플릭스 '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.

맨주먹으로 불법 사채 세계에 맞선 두 청춘 복서가 짜릿한 맨손 액션으로 전 세계 시청자들을 열광시킨 '사냥개들'이 3년 만에 시즌2로 돌아왔다.

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김주환 감독은 "시즌1 때 코로나 시기에 사채판에서 복싱으로 싸웠는데, 이번에도 복싱을 가지고 갈지 고민했는데, 글로벌 불법 복싱이 매력적으로 다가왔다"며 작품을 소개했다.

더 강하고 단단해져 돌아온 우도환은 "일단 사는 집이 달라졌다"고 웃으며 "제가 배우로 3년 동안 챔피언을 목표로 살 수는 없으니, 어떻게 표현할 지를 고민했다. 쉽게 할 수 있었던 건 외형과 액션의 변화였다. 대본이 주는 힘도 있다. 시즌1에서는 사회초년생 같은 느낌이었다면, 이번에는 더 더 성장하려고 했다"라며 전 시즌과 다른 점을 꼽았다.

능청스러운 우진으로 큰 사랑을 받았던 이상이는 이번 시즌에 대해 "건우와 더 친해진 사이가 됐다. 건우를 더 아끼는 형으로, 동생이 챔피언이 될 수 있다면 하는 마음으로 직접 나서서 코치가 된다. 건우도 우진이도 책임감이 더 많아진 것 같다"고 짚었다.

두 사람의 케미에 대해서는 우도환이 "브로맨스를 넘어 브로멜로라고 새로운 장르를 개척한다. 둘이 같이 소중한 사람을 잃어본 친구들이기 때문에, 더 지키고 싶고, 아무도 다치지 않았으면 하는 마음을 가지고 있다. 운명공동체 같은 느낌이다"라고 자신했다. 그러자 이상이도 "완전 공감한다"라며 거들었다.

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넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 오는 4월 3일(금) 넷플릭스를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com