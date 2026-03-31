'사냥개들2' 정지훈, ♥김태희에 혼쭐난 이유…"빌런 캐릭터 몰입했다가"

넷플릭스 시리즈 사냥개들 시즌2 제작발표회가 31일 서울 중구 장충동 앰배서더풀만호텔에서 열렸다. 배우 정지훈이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

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[스포츠조선 정빛 기자] 정지훈이 빌러 캐릭터에 몰입한 에피소드를 털어놨다.

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정지훈은 31일 서울 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 '사냥개들' 시즌2 제작발표회에서 "빌런 캐릭터에 젖었다가, 집에서 혼쭐이 났다"라고 했다.

넷플릭스 '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.

맨주먹으로 불법 사채 세계에 맞선 두 청춘 복서가 짜릿한 맨손 액션으로 전 세계 시청자들을 열광시킨 '사냥개들'이 3년 만에 시즌2로 돌아왔다.

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이번 시즌에 새롭게 등장하는 정지훈은 글로벌 불법 복싱 리그를 지배하는 운영자 백정으로, 최강 빌런을 완성한다. 무엇보다 이날 사악한 미소를 짓는정지훈의 스틸컷이 공개돼, 눈길을 사로 잡았다.

정지훈은 "저도 제 안에 이런 모습이 있다는 걸 처음 알았다"라며 "감독님의 요구 사항이 많았다. 웃는데 상대가 무서워야 하고, 어떠한 동작도 상대들을 비참하게 만들어야 했다. 근데 전 좋았다"라며 만족도를 표했다.

백정에 대해서는 "칼날 같은 느낌으로 움직였다. 저는 편이 없다. 조직 내에서도 제가 갖고 싶은 게 있으면, 다 적이다. 피도 눈물도 없는 캐릭터다"라고 설명했다.

캐릭터에 몰입한 면모로 웃음을 사기도 했다. 정지훈은 "그걸 표현하는 게 그렇게 어렵지 않았다. 왜냐하면 대본을 보고, 감독님과 얘기하면서 젖어 들고 있다는 걸 알았다. 한때는 눈빛과 제스처가 무섭거나 날카로웠다"며 운을 뗐다.

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이어 "인위적이면 별로인데, 평생을 그렇게 살아온 척을 해야 했다. 그런데 집에서도 그랬다가 혼쭐이 났다"고 아내 김태희를 간접적으로 언급했다.

넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 오는 4월 3일(금) 넷플릭스를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com