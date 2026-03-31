'사냉개들2' 정지훈 "우리 조직 다섯명은 H.O.T., 난 메인보컬"

넷플릭스 시리즈 사냥개들 시즌2 제작발표회가 31일 서울 중구 장충동 앰배서더풀만호텔에서 열렸다. 배우 정지훈이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

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[스포츠조선 정빛 기자] 정지훈이 악당들의 케미를 자랑했다.

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정지훈은 31일 서울 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 '사냥개들' 시즌2 제작발표회에서 "우리 조직 다섯 명의 케미도 있다"라며 "거의 H.O.T.다. 그 중에서 저는 메인보컬"이라고 했다.

넷플릭스 '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.

맨주먹으로 불법 사채 세계에 맞선 두 청춘 복서가 짜릿한 맨손 액션으로 전 세계 시청자들을 열광시킨 '사냥개들'이 3년 만에 시즌2로 돌아왔다.

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더 강하고 단단해져 돌아온 우도환과 능청스러운 이상이의 케미가 이번에도 기대를 모으는 가운데, 데뷔 첫 악역인 백정으로 나오는 정지훈은 배우들과 어떤 호흡을 보일지 관심사다.

이에 대해 정지훈은 "우도환, 이상이의 브로맨스도 있지만, 저희 조직들의 브로맨스도 있다. 거의 H.O.T.다. 다섯 명 악당들의 호흡이 좋았다. 서로 이간질하고, 시기, 질투하고 그런다. 제가 메인보컬이다"라는 농담으로, 현장을 폭소케 했다.

넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 오는 4월 3일(금) 넷플릭스를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com