'86세' 전원주, 고관절 수술 후 부쩍 핼쑥…중국 일정 '올스톱'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 전원주의 고관절 수술 후의 근황이 전해졌다.

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최근 전원주의 매니전의 유튜브 채널에는 전원주의 고관절 수술 이후 달라진 일상과 건강 상태를 간접적으로 전했다.

영상 속 전원주는 향후 스케줄을 언급하던 중 "우리가 익산을 가는구나"라며 이동 일정을 확인했고, 이어 "중국은 안 가? 못 가?"라고 물었다. 이에 매니저는 "못 간다. 다 취소됐다"고 답해 눈길을 끌었다.

전원주가 "날짜도 안 되는데 왜 잡았냐"고 묻자, 매니저는 "어머니가 아프셔서 병원에서 의사 선생님이 절대 가시면 안 된다고 하더라"고 설명하며 건강 문제로 인한 일정 취소임을 전했다.

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앞서 제작진은 커뮤니티를 통해 전원주의 건강 상태를 알린 바 있다.

제작진에 따르면 전원주는 최근 빙판길에서 넘어지며 고관절 골절을 입었고, 이후 수술을 받았다.

특히 86세의 고령에도 수술을 감행한 만큼, 현재는 회복에 집중하며 무리한 활동을 자제하고 있는 상황이다.

영상 속 모습에서도 이전보다 다소 수척해진 얼굴이 포착되며 팬들의 걱정을 자아냈다.

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한편 전원주는 건강 회복을 최우선으로 두고 활동을 조절하고 있는 것으로 전해졌다.

narusi@sportschosun.com