‘샤이닝’, 음주운전 장면 그대로 내보냈다…방심위 접수

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[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 금요드라마 '샤이닝'이 극 중 음주운전 장면을 연이어 내보내며 논란에 휩싸였다. 주요 인물들이 술을 마신 직후 운전대를 잡는 모습이 반복적으로 그려졌지만 이에 대한 문제의식이나 경고 메시지는 부족했다는 지적이다.

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31일 방송미디어통신심의위원회 종편보도채널팀은 '샤이닝' 7·8회(3월 27일 방송분)에 대해 심의 및 조치를 요구하는 민원이 접수됐다고 밝혔다. 해당 민원은 국민신문고를 통해 제기된 것으로 방송 내용이 공적 매체로서의 책임을 다하지 못했다는 취지다.

문제가 된 장면은 남자 주인공 연태서(박진영)와 배성찬(신재하)의 행동이다. 연태서는 술자리를 가진 뒤 감정적으로 동요한 상태에서 직접 차량을 운전했고 배성찬 역시 술을 마신 후 "술 깨면 가겠다"는 말을 했음에도 새벽에 운전을 감행하는 모습이 방송됐다.

시청자는 "음주운전으로 해석될 수 있는 상황을 반복적으로 보여주면서도 이를 경계해야 할 행동으로 명확히 전달하지 않았다"며 문제를 제기했다. 감정 갈등을 강조하기 위한 장치로 범법 행위가 소비된 점이 부적절하다는 비판이다.

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방송계에서는 해당 연출이 방송심의 규정 위반 소지가 있다는 분석도 나온다. 현행 규정은 방송이 국민의 윤리 의식과 건전한 정서를 해치지 않아야 하며 사회적 규범 형성에 기여해야 한다고 명시하고 있다.

방심위는 민원 내용을 검토한 뒤 심의 상정 여부를 결정할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com