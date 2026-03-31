백종원, '억지 민원·고발' 작심 발언 "1년 잃어버려...법적 책임 끝까지 묻겠다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 각종 논란으로 방송 활동을 중단했던 백종원 더본코리아 대표가 유튜브 활동을 재개한다.

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백종원 대표는 31일 진행된 정기 주주총회에서 "더본코리아는 지난해 수많은 억지 민원과 고발을 당하면서 잃어버린 1년을 보냈다"라면서 "거의 모든 의혹이 무혐의로 나오면서 비로소 작년에 하지 못한 기업 활동을 시작하고 있다"고 말했다.

백 대표에 따르면 더본코리아는 올해 해외 시장 공략에 집중, 국내에서는 가맹점 활성화와 가맹점주 우선 정책을 펼칠 계획이다.

이때 백 대표는 "주주와 점주의 피해가 반복되지 않도록 음해와 공격을 일삼는 일부 유튜버와 단체에 대해 끝까지 법적 책임을 묻겠다"라고 강조했다.

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또한 백 대표는 주주총회가 끝난 뒤에는 회사 주가에 대해 "너무 안 좋다. 바닥 밑으로 내려가 있다고 생각한다"라면서 "특정 네티즌이 40∼50건 민원을 제기해 정말 힘들었다. 오너 리스크는 서서히 사라질 것"이라고 말했다. 그러면서 "조만간 유튜브 활동을 재개할 것"이라며 "해외에서 한식에 굉장히 관심 많은데 유튜브로 한식 조리법을 알려줄 것"이라고 말했다.

다만, 방송 활동에 대해서는 "아직 생각 없지만 무혐의 나오고 있으니 고려는 해야 할 것"이라며 신중한 태도를 보였다.

한편, 백종원이 대표로 있는 더본코리아는 지난해 원산지 표기 위반, 식품위생법 위반 등의 의혹이 불거졌다. 이후 상당수가 무혐의로 결론 난 가운데, 백종원은 최근 MBC '남극의 셰프', tvN '세계 밥장사 도전기 백사장3' 에 출연해 방송에 복귀했다.

anjee85@sportschosun.com