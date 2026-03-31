엠게임, 베트남 VTC모바일과 '귀혼M' 퍼블리싱 계약 체결

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엠게임은 베트남 게임 서비스사인 VTC 모바일과 모바일 MMORPG '귀혼M'의 퍼블리싱 계약을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 계약을 통해 엠게임은 지난해 10월 태국 진출에 이어 베트남 지역까지 서비스 영역을 확대하며 동남아시아 포트폴리오를 한층 강화하게 됐다. 계약 기간은 현지 상용화 서비스 시작일로부터 3년이며, 파트너사인 VTC 모바일은 베트남 내 독점적 비즈니스 및 운영 권한을 갖는다.

파트너사인 VTC 모바일은 베트남 국영 기업 VTC 그룹의 자회사로, '뮤 레전드', '삼국블레이드' 등 다수의 한국 게임을 베트남 내에서 성공적으로 안착시킨 경험이 있는 퍼블리셔다. '귀혼M'은 지난 2024년 11월 출시한 귀신과 무협이라는 독특한 동양적 소재를 2D 횡스크롤 방식의 액션과 원작의 게임성을 모바일 환경에 재현해 아시아권 유저들에게 친숙하게 다가갈 수 있는 것이 특징이라고 엠게임은 전했다.

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이번 계약에는 서비스 종료 후에도 게임 데이터베이스 소유권이 원권리자인 엠게임에 귀속되는 조항이 포함돼 있어, 자산 보호 및 관리 측면의 안정성을 확보했다.

'귀혼M' 총괄 엠게임 조광철 본부장은 "베트남 게임 시장에서 풍부한 경험을 가진 VTC 모바일과 협력하게 되어 기쁘다"며 "'귀혼M'이 가진 동양 판타지의 매력을 베트남 유저들에게도 어필할 수 있도록 긴밀한 협력을 이어가며 성공적인 런칭을 준비하겠다"고 밝혔다.

한편 엠게임은 과거 동남아시아 전역에서 큰 인기를 끌었던 원작 '귀혼 온라인'의 강력한 IP 경쟁력을 기반으로 '귀혼M'의 브랜드 입지를 지속적으로 확장하고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com