6기 영숙, 전이된 갑상선암 수술 위해 입원…두려운 속내 "아이들 보고 싶어"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 6기 영숙이 갑상선암 수술을 앞두고 두려운 심경을 털어놨다.

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영숙은 31일 "흐잉 무서벙…"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 병원에서 받은 듯한 갑상선 전절제술 계획표가 담겼다.

최근 갑상선암 진단을 받은 영숙은 수술을 위해 병원에 입원한 상황. 영숙은 "우리 공주 너무 고보고 싶다. 누가 보면 나 일주일 입원하는 줄 알겠지만 원래 수술 전 무섭고 애들 보고 싶은 거 아니겠냐"고 토로해 안타까움을 안겼다.

영숙은 지난달 갑상선암 투병을 고백했다. 영숙은 "육안으로 보기에도 목이 많이 부었었고 말할 때 점점 숨쉬기 힘들고 예전 같지 않은 체력에 이상함을 감지했다"며 오는 4월 1일 수술을 앞두고 있다고 밝혔다.

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이후 영숙은 갑상선암 진행 상황에 대해 "교수님께서 암이 많이 진행된 상태라고 하셨고 여러 이야기를 해주셨는데 진료실을 나오는 순간 눈물이 핑 돌면서 참을 수가 없어 흘렸다"고 고백했다.

영숙은 갑상선, 림프 양쪽에 다 전이된 상황이라고. 이에 영숙은 갑상선 전절제 수술을 앞두고 있다.

한편, SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 6기에 출연한 영숙은 같은 기수 영철과 2022년 결혼, 슬하 딸 하나 아들 하나를 두고 있다.

wjlee@sportschosun.com