김구라, 빚 속인 전처에 분노 "10억이라더니 점점 늘어나, 돌아버려" ('X의 사생활')

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[스포츠조선 이우주 기자] 'X의 사생활' 김구라가 전처와의 이혼 사유에 대해 고백했다.

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31일 방송된 TV조선 'X의 사생활'에서는 '투견부부' 진현근, 김연주가 출연했다.

JTBC '이혼숙려캠프'에서 '투견부부'로 얼굴을 알린 두 사람. 두 사람은 방송 출연 후 이혼을 고백했다.

길연주는 진현근과의 첫만남에 대해 "소개팅으로 만났는데 자상하고 잘 챙겨준 게 좋았다"고 떠올렸다. 이에 연인이 된 두 사람은 연애할 때 한 번도 안 싸웠다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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결혼 후 싸움의 원인에 대해 진현근은 "제가 총각 때 빚이 있던 게 날아왔는데 아내가 그걸 사전에 고지하지 않았다더라. 소리가 높아지고 주변 이웃들에게 피해가 가니까 저는 화가 누그러진 다음에 얘기하고 싶은데 전처는 바로 화를 풀고 싶어했다. 제가 나갔다 오면 제 물건이 창문 밖으로 던져졌다"고 밝혔다.

연애 중 아기가 생겨 급하게 결혼을 결심한 두 사람. 진현근은 길연주에게 책임지겠다 했지만 길연주는 "상대방 쪽에서 결혼식을 안 올려주더라. 상견례를 거부하는데 이유도 안 알려줬다. 거기서부터 이상했다. 우리 부모님도 결국 반대했는데 결혼식 없이 웨딩 사진만 찍었다"고 양가 부모의 반대에도 진현근과 가정을 이뤘다고 밝혔다.

하지만 길연주는 "저는 끝까지 가정을 지키려 했는데 거짓말을 계속 하니까 의심하게 된다. 신뢰가 아예 없었다"며 "아기 낳기 한 달 전에 제 보증금으로 겨우 집을 구했다. (진현근은) 단돈 백만 원도 없었다. 임신 막 달쯤 모르는 빚 독촉장이 하나 둘씩 날아왔다"고 밝혔다.

300만 원에서 시작된 빚은 쌓이고 쌓여 5천만 원이 되었다고. 이에 김구라는 "저도 이런 문제 때문에 이혼했는데 액수가 17억으로 알려졌는데 처음에 10억 정도로 시작했다. 그러다 점점 올라간 거다"라며 "중요한 건 이걸 정확하게 얘기 안 하는 경우가 있더라. 거짓말이 거짓말을 계속 낳는 거다"라고 토로했다.

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김구라는 "300만 원으로 시작했는데 몇 번을 거짓말을 한 거 아니냐. 처음부터 말하면 되는 건데. 내가 목소리를 높이는 게 나도 그런 상황이 있지 않았냐. 그게 진짜 돌아버린다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com