인교진 "도박 중독 친구, 내 돈·차 훔쳐 강원랜드行…경찰에 신고했다" ('이호선상담소')

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[스포츠조선 이우주 기자] '이호선 상담소' 인교진이 도박 중독 친구와 얽힌 충격적인 사연을 털어놨다.

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31일 방송된 tvN '이혼선 상담소'에서는 도박 중독에 관련된 사연이 공개됐다.

이날 한 내담자는 아들이 고2 때 인터넷 도박에 빠져 2천만 원의 빚을 졌다며 아들과 함께 출연해 이호선을 만났다. 이는 달라지고 싶어하는 아들의 제안으로 이뤄진 것이라고. 내담자는 아들의 도박 중독을 알게 된 계기에 대해 "고2때 학교 생활을 힘들어해서 잠을 못 자더라. 병원에 가서 상담을 받을 때까지도 몰랐다. 근데 5월쯤부터 친구들에게 연락이 오더라. 아들이 300만 원을 빌렸다고 나보고 대신 갚아달라더라"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그제서야 아들은 내담자에게 도박 빚임을 털어놨다고. 이에 내담자는 대출까지 받아 2천만 원이 넘는 아들의 빚을 대신 갚아줬다고 밝혔다.

이에 인교진 역시 도박 중독과 관련된 일화를 털어놨다. 인교진은 "잘 지냈던 친구가 있는데 연락이 안 되다가 어느 순간 연락이 와서 보니까 돈 문제가 있더라. 알고 보니 도박이었다. 너무 중독이 됐다"며 "돈을 주진 않고 밥이나 먹자 했는데 강원랜드 번호로 전화가 왔다. 도박을 했는데 잘못 됐다더라"라고 밝혔다.

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인교진은 "그래서 내가 20만원을 주고 우리 집에 데려왔다. 갈 곳이 없다 해서 우리집에서 재워줬는데 그날 밤에 집에 있는 돈이랑 내 차까지 가져갔다"고 밝혀 충격을 안겼다.

인교진은 "경찰에 신고를 했는데 차가 강원랜드 가는 길이었다. 가다가 기름이 없어서 걸어간 거다"라며 "그 이후로 또 연락이 왔다. 결혼을 했는데 딸이 신부전증이라더라. 그래서 병원으로 돈을 보냈더니 그 친구랑은 연락이 안 됐다. 근데 병원에서 '왜 돈을 보냈냐'고 연락이 왔다. 거짓말이었다"고 밝혔다. 인교진은 "그렇게 15년 동안 연락이 왔다. 그래서 나는 도박이라 하면 치를 떤다"고 덧붙였다.

wjlee@sportschosun.com