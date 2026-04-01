KCM, 막내子 출산 당시 떠올리며 오열…"♥아내와 아이 모두 잃을 뻔" ('슈돌')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'의 KCM이 막내아들 출산 당시 가슴 철렁했던 순간을 고백한다.

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1일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 615회는 '봄도 오고~ 너도 오고~'편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께하는 가운데, 최근 셋째를 출산한 KCM 부부, '연하남매' 서연, 하온이 등장한다.

KCM은 막내아들 하온의 출산 당시 생사를 오가는 긴박했던 순간을 밝힌다. 출산 예정일보다 6주나 앞선, 임신 34주차에 태반의 30%가 조기박리돼 응급 수술에 들어가야 했던 것. KCM은 "새벽에 아내의 피가 멈추지 않았고 하온이의 태동도 점점 줄어들고 있었다. 살면서 가장 두려웠던 순간이었다"며 소중한 아내와 아이를 모두 잃을 수도 있었던 위태로운 상황에 대해 말하며 마치 어제 일처럼 눈물을 쏟아낸다.

KCM의 아내 방예원은 "'내가 잘못되면 아이들은 어떡하지?'라는 생각이 들었다"며 혹시라도 자신이 잘못돼 엄마 없이 남겨질 아이들에 대한 걱정을 드러내 먹먹함을 자아낸다. 특히 방예원은 "딸들한테 인사도 못하고 갔었다"며 오열한다.

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출산예정일보다 6주 일찍 KCM 부부를 찾아온 기적 같은 막내 아들 하온이가 생후 62일을 맞은 가운데, KCM 부부는 하온이의 첫 영유아 검진에 나선다. 키, 몸무게, 머리둘레 등을 측정하는 하온이에게서 시선을 떼지 못하는 KCM은 의사에게 "하온이가 미숙아로 태어나다 보니 걱정이 좀 많다"라며 긴장된 마음을 털어놓는다고. 이에 의사는 KCM 부부의 긴장감을 단숨에 해소시킬 검진 결과를 공개했다는 후문. KCM이 직접 밝히는 막내 하온이의 탄생 비하인드와 하온이의 첫 영유아 검진 결과는 '슈돌' 본 방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com