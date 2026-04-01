[공식]'1세대 모델' 이소라·홍진경, 15년 만에 재회…"상처 열기 힘들었다"

이소라(왼쪽), 홍진경. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 이소라와 홍진경이 15년 만에 만난다.

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MBC 새 예능 리얼리티 '소라와 진경'이 오는 26일 첫 방송을 확정했다. '소라와 진경'은 1세대 모델인 이소라와 홍진경이 50대가 되어 다시 한번 20대의 열정을 불태웠던 런웨이로 돌아가는 과정을 담는다.

1일 공개된 1차 티저 영상은 15년 만에 만난 두 사람의 재회와 복잡미묘한 감정을 그리며 다시 한번 모델에 도전하는 프로젝트의 시작을 알린다. 사실 연예계 유명 '절친'이었던 이소라와 홍진경 사이엔 15년 넘게 만나지 못했던 시간이 있었다. 긴 공백을 깨고 서로 마주하기 전, 두 사람은 그동안 털어놓기 힘들었던 과거에 대해 이야기한다.

이소라는 "모임이 있었는데, 우리가 다 힘든 시간이 있었다"고 하고, 홍진경은 "다들 지치기도 했고, 그냥 그렇게 멀어졌던 것 같다"라고 말한다.

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이번 프로그램을 통해 15년만에 만나게 된 이소라와 홍진경은 재회를 앞두고 "약간 짠하지 않을까? 울 수도 있어요"라며 설렘과 긴장이 교차하는 모습도 보인다.

사진 제공=MBC

그리고 드디어 마주한 두 사람은 "우리가 너무 많은 일을 겪었던 것 같아", "상처를 열기가 너무 힘들었어"라며 서로를 깊이 이해하는 진솔한 대화로 지난 공백을 단번에 녹여낸다.

제작진은 "이번 프로그램은 이소라와 홍진경의 15년만의 재회는 물론이고, 다시 한번 런웨이 무대에 오르기 위한 두 사람의 프로페셔널한 준비 과정도 담아 시청자들에게도 의미 있는 시간과 재미를 선사할 것이다"라고 전했다.

MBC '소라와 진경'은 오는 4월 26일 일요일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com