‘개인 법인 논란’ 김선호, 인터뷰서 털어놓은 복귀 의지 “평범한 사람 연기하며 쉬고 싶어”

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 탈세 의혹으로 논란에 휩싸였던 배우 김선호가 근황을 공개하며 팬들의 이목을 집중시켰다.

Advertisement

지난달 31일 유튜브 채널 '하퍼스 바자 코리아'에는 김선호의 화보 촬영과 인터뷰 영상이 공개됐다.

이날 그는 화보 콘셉트에 대해 "재킷 안에 아무것도 입지 않고 촬영하는 등 이전보다 과감한 시도를 했다"며 "섹시한 콘셉트는 익숙하지 않았지만 새로운 경험이었다"고 밝혔다.

이어 근황에 대해서는 넷플릭스 작품 '이 사랑 통역 되나요?' 촬영을 마친 뒤 현재 연극 '비밀통로' 무대에 오르고 있다고 전했다. 그는 "촬영 이후 연극 준비와 홍보 일정까지 이어지면서 바쁘게 지내고 있다"고 설명했다.

Advertisement

휴식에 대해서는 솔직한 일상도 털어놨다. 김선호는 "요즘 쉬는 날에는 거의 누워서 보낸다"며 "연락이 오면 천장 사진을 찍어 보내기도 한다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "오랜만에 생긴 휴식에는 혼자 시간을 보내며 쉬고 싶었다"고 덧붙였다.

향후 도전에 대해서는 "사람 사는 이야기를 담은 작품에서 평범한 인물을 연기해보고 싶다"며 새로운 연기 방향성도 언급했다. 특히 정통 누아르 장르에도 도전해보고 싶다는 의지를 드러냈다.

앞서 김선호는 지난 2월 탈세 의혹에 휘말리며 논란의 중심에 섰다. 개인 법인 설립과 관련된 세무 문제와 자금 사용 의혹 등이 제기되며 비판이 이어진 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com