미자, 홈쇼핑 하루 매출 '10억' 잭팟 터졌다..."母 전성애와 함께한 방송 다 매진"

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 미자가 어머니인 배우 전성애와 함께한 홈쇼핑 방송에서 하루 매출 10억 원을 달성했다.

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미자는 3일 자신의 SNS를 통해 "오늘도 방송 1시간 동안 거의 10억"이라면서 기쁜 소식을 전했다.

사진 속에는 미자가 어머니 전성애와 함께 홈쇼핑 생방송에 나선 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 특히 그는 "10억"이라면서 이날 매출 10억 원을 달성했다고 밝혀 놀라움을 자아낸다.

앞서 방송 전 미자는 "벌써 한바탕. 서먹서먹. 오늘부터 3일 내내 엄마랑 방송. 안 싸우는 게 목표"라고 밝혔던바.

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그러나 방송 후 미자는 "우리는 이렇게 화해하게 된다. 다투지 말고 내일 방송도 잘 준비하길"이라면서 전성애와 화해의 순댓국 먹방 중인 모습을 공개해 웃음을 안겼다.

미자는 지난 2월 "너무 감사해서 기록하고 싶었다. 몇 년간 홈쇼핑하면서 방송 20분 남기고 조기 매진한 게 처음이다. 하루 25억이 팔려버렸다. 최근 엄마랑 같이한 방송들, 250-300%를 넘기면서 다 전체 매진"라면서 밝혀 화제를 모은 바 있다.

한편 미자는 2022년 개그맨 김태현과 결혼했으며, 개인 유튜브 채널 '미자네 주막'을 운영 중이다.

anjee85@sportschosun.com